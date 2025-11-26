Culiacán se tiñe de rojo: Asesinan a un menor de 16 años en la colonia Infonavit Cañadas

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este miércoles 26 de noviembre de 2025 se reportó el asesinato a balazos de un menor edad en un andador de la colonia Infonavit Cañadas, ubicada en el sector sur de Culiacán. Sinaloa. Los primeros reportes señalan que al menor un gatillero, que hasta el momento no ha sido identificado, disparó contra el adolescente en múltiples ocasiones y posteriormente huyó del lugar con rumbo desconocido.

Según datos proporcionados por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado como Alan Ricardo 'N.', de 16 años de edad, quien fue interceptado por su victimario en un andador que se sitúa en las calles Cerro de La Silla y Cerro de Las Siete Gotas. Familiares del fallecido lo identificaron preliminarmente en el lugar de los hechos, en donde se registró una intensa movilización de las diferentes corporaciones policíacas.

La agresión a balazos en contra del menor ocurrió alrededor de las 16:00 horas de la tarde cuando se alertaba el sistema de emergencia 911 sobre disparos de arma de fuego en la zona y de acuerdo información trascendía en lugar de los hechos fueron sujetos armados quienes lo persiguieron y le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida en la calle Cerro Siete Gotas y Cerro de La Silla en el sector en mención", detalló el medio anteriormente citado.

Tras recibir la alerta, elementos de la Policía Municipal de Culiacán, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) y del Ejército Mexicano arribaron al sitio, en donde confirmaron que el joven presentó balazos en diferentes partes del cuerpo, por lo que solicitaron apoyo de los servicios médicos. Paramédicos de Cruz Roja se trasladaron a la ubicación y, luego de una breve valoración, corroboraron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

Una vez que se constató el deceso de Alan Ricardo 'N.', los agentes acordonaron el perímetro con cinta amarilla y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Peritos y agentes investigadores, adscritos a la dependencia estatal, se encargaron de las diligencias correspondientes en la escena del crimen para que el cuerpo fuera retirado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui