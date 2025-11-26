Detenido en Nogales: Aseguran a joven 22 años con un arma blanca y dosis de narcóticos

Nogales, Sonora.- Durante la tarde del martes 25 de noviembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales concretaron la detención de un hombre identificado como Ulises 'N.', de 22 años de edad, como resultado de un recorrido de vigilancia efectuado sobre el boulevard El Greco. Al asegurar el individuo, los oficiales le encontraron un arma blanca y envoltorios con lo aparentemente era un narcótico, aunque no se especificó de qué sustancia se trataba.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 16:18 horas, cuando los agentes municipales se encontraban realizando labores de prevención. Fue en ese momento que notaron la presencia de un sujeto sospechoso, quien usaba lentes oscuros y un pasamontañas, además de portar un cuchillo en la mano. Al abordarlo, el joven se identificó con las fuerzas del orden con el nombre anteriormente mencionado.

Los policías le colocaron las esposas y, como resultado de una revisión preventiva, le encontraron entre sus ropas dos porciones de una sustancia granulada de color blanco, envueltas en plástico transparente, correspondiente presuntamente a un estupefaciente. El hallazgo fue notificado al Centro de Atención Temprana con detenido, que ordenó que el joven y la materia del delito fueran puestos a su disposición para la investigación correspondiente.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

De manera constante, las autoridades de Nogales exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta sospechosa que ponga en riesgo la seguridad pública, mientras que en diferentes sectores del municipio fronteriza se realizan acciones de prevención para el consumo de drogas y para el combate del narcomenudeo.

En otro caso similar registrado el pasado jueves 13 de noviembre en Nogales, una mujer identificada como Fernanda A. 'N.', de 27 años, fue detenido en posesión de un arma de fuego y diversas sustancias ilícitas. El arresto de la sospechosa se derivó de una infracción de tránsito efectuada sobre la avenida Álvaro Obregón, cuando se movilizaba a bordo de una camioneta Dodge Charger. Se le aseguraron 733 pastillas multicolor con las leyendas 'M' y '30', con características propias del fentanilo, así como dos bolsas de plástico con sustancia blanca cristalina granulada, similar a la metanfetamina.

Fuente: Tribuna del Yaqui