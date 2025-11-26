Estaba a bordo de una camioneta: Matan a balazos a José Antonio al suroriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa- La mañana de este miércoles 26 de noviembre de 2025, un hombre fue ejecutado a balazos cuando estaba a bordo de una camioneta en la colonia 5 de Febrero, ubicada al suroriente de Culiacán, Sinaloa. Luego de que se perpetrara el ataque armado, el masculino fue localizado sin vida en el interior de un vehículo de la marca Renault Oroch, color negro y modelo reciente, que al parecer tripulaba antes de ser ultimado.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias Los Noticieristas, las autoridades identificaron preliminarmente al hoy occiso como José Antonio 'N', presuntamente de oficio albañil. La víctima se encontraba sobre la calle Plan de Ayala, entre las avenidas Juan de la Cabada y De los Laureles, en donde fue interceptado por sus agresores. El violento hecho movilizó a las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno.

Según los informes el reporte de la privación de la vida de este hombre se registró alrededor de las 8:30 de la mañana de este miércoles, donde se informó al servicio de emergencia 911 sobre disparos de arma de fuego frente a un domicilio que se localiza por la calle Plan de Ayala, entre las avenidas Juan de la Cabada y De los Laureles de la colonia 5 de Febrero", explicó el medio anteriormente citado.

uD83DuDE94uD83DuDEA8 Un hombre fue ejecutado con arma corta de grueso calibre, en el interior de una camioneta en la colonia 5 de Febrero, ubicada al sur oriente de #Culiacán.



Noticia uD83DuDCF2 https://t.co/qOoZmrpjK0 pic.twitter.com/cb0X96kYSe — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 26, 2025

Tras ser alertados, elementos de la Ejército Mexicano se trasladaron al sitio y localizaron al individuo, quien ya no presentaba signos vitales por los impactos de bala que recibió. Los uniformados procedieron a acordonar el área con cinta amarilla y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Los reportes preliminares indican que José Antonio 'N' recibió varios disparos con arma corta de grueso calibre.

Personal de la FGE se encargó de los trabajos de campo y logró levantar los casquillos percutidos de un arma calibre .45 milímetros, los cuales quedaron regados sobre la calle Plan de Ayala y a un costado de la camioneta siniestrada. Una vez que concluyeron las pesquisas para integrar la respectiva carpeta de investigación, el cuerpo fue retirado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.

#SINALOA | uD83DuDEA8Un hombre identificado como José Antonio, de oficio albañil, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles en la Colonia 5 de febrero al oriente de #Culiacán. pic.twitter.com/oLb6IIemkv — Quadratín Sinaloa (@QuadratinSin) November 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui