Estaba reparando su moto: Asesinan a balazos a un hombre en Santa Catarina, Nuevo León

Santa Catarina, Nuevo León.- Mientras se encontraba reparando una motocicleta, una persona del sexo masculino fue ejecutado a balazos en la colonia Eugenio Canavati, ubicada en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Según el testimonio de testigos, un grupo armado irrumpió hasta el domicilio de la víctima, en donde le dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente huyeron de la zona con rumbo desconocido.

Según información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron alrededor de las 19:10 horas del martes 25 de noviembre de 2025, cuando se recibió el reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el cruce de las calles Cerro Alto y Chimalpopoca, en la mencionada demarcación. Aunque no ha sido identificado, trascendió que se trata de un hombre que tendría entre 30 y 35 años de edad aproximadamente.

De acuerdo a una fuente, el hombre se encontraba realizando reparaciones al vehículo de dos ruedas al exterior de una vivienda, cuando al lugar llegaron tripulantes de un vehículo blanco desde el interior de este y le dispararon en diversas ocasiones", confirmó el medio anteriormente citado.

Créditos: Enfoque Monterrey

Tras recibir el reporte, paramédicos de Protección Civil Jaguares Santa Catarina acudieron al sitio y le brindaron la respectiva atención a la víctima; sin embargo, no pudieron hacer nada por salvarlo debido a que ya no contaba con signos vitales. Una vez que se confirmó el deceso del individuo, elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional (GN) procedieron a delimitar el área con cinta amarilla y a resguardar el perímetro.

Por su parte, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales se encargó de cumplir con las diligencias correspondientes en el sector, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León quedará a cargo de la respectiva investigación. Datos extraoficiales recabados por MVS Noticias Nuevo León indican que el hoy occiso tenía antecedentes por delitos contra la salud, daño en propiedad ajena y diversas faltas administrativas registradas desde 2013.

Fuente: Tribuna del Yaqui