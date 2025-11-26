Familia de Angélica Lourdes, víctima de feminicidio en Ciudad Obregón, exige justicia; señala a pareja como responsable

Ciudad Obregón, Sonora.- En medio de una triste y amarga despedida, familiares y amigos de Angélica Lourdes se encuentran exigiendo justicia para que su feminicidio no quede impune. La joven de 22 años fue encontrada sin vida el pasado 24 de noviembre envuelta en una sábana bajo una cama con signos de estrangulamiento, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) abrió una carpeta de investigación e identificó una persona de interés que probablemente estaría relacionada con los hechos.

El hermano de la joven, Edgar Eduardo Vázquez, hermano de Angélica Lourdes, señaló, para diversos medios de Ciudad Obregón, que cuenta con múltiples pruebas que incriminan a una persona cercana a la joven, por lo que le piden a las autoridades agilizar la investigación y evitar que la persona que señalan se escape y huya del país.

"Se pide el apoyo de las autoridades para que se haga justicia a estos hechos ocurridos a este feminicidio de Lourdes Angélica. Se pide, pues, el apoyo de la comunidad; si saben algo, que hagan su denuncia o que avisen a las autoridades si se logra ver a la persona; no se sabe todavía dónde se encuentra. Esa persona se encuentra prófuga; ya se hicieron las denuncias correspondientes e igual ya se llevaron pruebas de lo sucedido; la persona fue la última que estuvo con ella ese día y desde entonces, pues la persona permaneció en ese lugar hasta que se fue el día lunes. Entonces, pues, se dio a la fuga", señaló el hermano de la joven.

Afirmó que la persona que ellos señalan como presunto responsable del feminicidio de su hermana frecuentaba Navojoa y Texas, Estados Unidos. Comentó que entre su hermana y el señalado había problemas, pero nunca se imaginaron que podría terminar así; "de hecho, hay pruebas de que en su teléfono de ella habían tenido una discusión por mensaje, porque el teléfono de ella aquí estaba y fue lo que se revisó primero para buscar pruebas".

De momento, la FGJES ha señalado que la persona de interés está identificada: "De acuerdo con los datos preliminares, la joven llegó la noche del sábado acompañada de un hombre de 37 años, cuya identidad ya fue establecida, con quien ingresó a la vivienda sin que posteriormente se les viera salir. La FGJES continúa integrando datos de prueba con perspectiva de género y reitera su compromiso con la verdad jurídica y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias", señaló la dependencia en un comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui