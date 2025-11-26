FATAL accidente en Tlalnepantla deja una víctima mortal: Motociclista es atropellado por una pipa

Tlalnepantla de Paz, Estado de México.- La mañana de este miércoles 26 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la Autopista México-Pachuca, luego de que se reportara un fuerte accidente vial. Por desgracia, este provocó la muerte de un motociclista.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este miércoles 26 de noviembre, alrededor de las 08:00 horas, tiempo local, a la altura de la zona conocida como CTM, en los límites entre Tlalnepantla de Baz y la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México (CDMX), con dirección hacia el Metro Indios Verdes. El ahora fallecido circulaba a bordo de una motocicleta sobre la autopista cuando, presuntamente, perdió el control debido al pavimento raspado por trabajos de repavimentación.

Hasta el momento se desconoce la identidad del motociclista. Foto: Facebook

Lo anterior provocó que se impactara contra un tráiler de doble remolque; el motociclista cayó al asfalto y fue atropellado por una pipa que avanzaba detrás. Testigos que vieron siniestro dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Guardia Nacional, así como paramédicos y equipos de auxilio, los cuales revisaron a la víctima.

A pesar de los esfuerzos, los socorristas señalaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración. Su cuerpo quedó cubierto, al tiempo que la zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal para ser entregada a personal de Servicios Periciales.

Un motociclista murió atropellado por un tráiler en la alcaldía Gustavo A. Madero, en los límites con Tlalnepantla; presuntamente, la víctima perdió el control de su unidad por las obras en la México-Pachuca. #EstrictamentePersonal con @rivapa | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/AQ3vr3TuOL — N+ FORO (@nmasforo) November 26, 2025

La presencia de vehículos pesados y el despliegue oficial generaron un severo retraso en la circulación, afectando particularmente a quienes transitaban hacia la CDMX durante la hora pico de la mañana. Ante ello, cuerpos de tránsito recomendaron utilizar rutas alternas mientras se realizaban las labores periciales y el retiro del cuerpo, así como del vehículo involucrado.

Hasta el momento, autoridades no han dado a conocer la identidad del motociclista, aunque informaron que los resultados del peritaje definirán posibles responsabilidades. También reiteraron el llamado a extremar precauciones al conducir por tramos donde se realizan obras, especialmente en horarios de alto flujo vehicular.

Fuente: Tribuna del Yaqui