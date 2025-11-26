FGR abre investigación contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por presunta delincuencia organizada

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles 26 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se abrió una investigación por delincuencia organizada en contra de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, a quien se le adjudican cargos relacionados con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. Además del señalado, también se reportan otras 12 personas vinculadas.

De acuerdo con información extraoficial, el 29 de noviembre de 2024, a partir de una investigación realizada al empresario regiomontano por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, se obtuvieron suficientes elementos para iniciar la carpeta de investigación 928/2024, en la cual se incluyen los presuntos delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, robo de hidrocarburos y tráfico de armas.

Asimismo, la dependencia federal indicó en dicha carpeta que, hace exactamente 10 días, el juez correspondiente liberó órdenes de aprehensión para 13 personas cuyas identidades permanecen reservadas hasta el momento de la elaboración de esta nota. Por otro lado, ya se cumplimentó una orden de captura contra una funcionaria federal implicada, cuyo nombre no ha sido revelado.

Comunicado

"En el caso específico de uno de los señalados, Raúl 'R', de quien han circulado informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF) continuar y profundizar en esta investigación. La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza", puntualizó el Ministerio Público mediante un comunicado.

Por último, la Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a ir revelando información conforme se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes y se realicen las audiencias públicas ante jueces federales. Es importante señalar que el empresario, quien desde el pasado 2023 controla el 50 por ciento de la Organización Miss Universo, no se ha pronunciado sobre el asunto.

Fuente: Tribuna del Yaqui