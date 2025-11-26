FGR suma como testigo protegido a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, tras trascender orden de captura

Ciudad de México.- Recientemente, el periodista mexicano Carlos Loret de Mola reveló que el gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, a quien presuntamente se le señala por huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico. Según la información difundida, habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para convertirse en testigo protegido.

Por ello, el 21 de octubre pasado, el empresario acudió a las instalaciones de la FGR y, tras obtener dicha figura legal, aceptó proporcionar datos relacionados con contrabando de hidrocarburos, redes financieras y posibles vínculos con funcionarios y otros empresarios. El comunicador asegura que el acuerdo quedó formalizado el 19 de noviembre. Hasta el cierre de esta nota, Raúl Rocha no se ha pronunciado sobre el tema.

Asimismo, se indica que el 15 de noviembre se emitió la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas y de hidrocarburos. De hecho, cuatro días después, el 19 de noviembre, se formalizó el acuerdo, y el 18 de noviembre fue detenida una presunta cómplice del director del certamen de belleza: Mari Carmen 'N', alias 'La Fiscal', una funcionaria pública que presuntamente colaboraba con esta red.

Loret de Mola puntualizó que la investigación de la FGR determinó que Rocha Cantú habría participado en el robo de combustible desde Guatemala y en el suministro de armamento para el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz. Al parecer, dicha organización adquiría y distribuía gasolina robada o proveniente de Guatemala, sin asumir la fracción arancelaria correspondiente. Las empresas vinculadas serían SEGURIMEX, S.A.P.I. de C.V.; SETER, S.A. de C.V.; Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V.; Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V.; y Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V.

"Estas compañías intercambiaban armamento entre sí con apoyo de exintegrantes de la SEDENA. La empresa SETER fue utilizada para abastecer de armas al Grupo Sombra (Veracruz) y a operadores del Cártel del Golfo en Tamaulipas, incluyendo a 'El Cape', 'El Loco' y 'El M'. Se documentó la rematriculación de armas ilegales con registros oficiales de SEDENA, lo que permitía su circulación con apariencia de legalidad", señaló el extitular de Primero Noticias.

Fuente: Tribuna del Yaqui