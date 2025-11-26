FOTOS: Por no hacer alto, provoca APARATOSO CHOQUE MÚLTIPLE en Ciudad Obregón; participan cuatro vehículos

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta mañana de miércoles 26 de noviembre de 2025 tuvo lugar un aparatoso choque múltiple entre las calles Otancahui y Allende de Ciudad Obregón; en el accidente participaron cuatro vehículos y fue ocasionado porque uno de ellos no hizo el alto obligatorio. Aquí te contamos los detalles de los hechos que no dejaron lesionados, pero sí cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró en el lugar anteriormente mencionado esta mañana, siendo la falta de precaución de una conductora que no hizo alto lo que ocasionó el percance. Todo se suscitó cuando la conductora de un sedán, marca Suzuki, modelo 2022, la cual fue identificada como Abril A., circulaba por la Otancahui de sur a norte y al llegar a la Allende chocó contra un Mazda CX5, edición 2021, tipo vagoneta, la cual era manejada por Hanara L. y este se desplazaba de oriente a poniente por la Allende.

Un choque múltiple tuvo lugar en Ciudad Obregón

Tras esto, se impactó contra un Nissan Sentra, modelo 2018, que era manejado por Sulman M., que circulaba por la Otancahui de norte a sur, y finalmente se colisionó un sedán Altima 2008 que era conducido por José M., que iba de poniente a oriente por la Allende. Tras esto, el Suzuki dio un giro y quedó con el frente al sur. Cabe señalar que no hubo lesionados, solo daños materiales, los cuales ascienden a más de cien mil pesos. Al lugar llegaron los elementos de Tránsito Municipal de Cajeme, quienes se hicieron cargo de tomar nota de los hechos y de elaborar el informe correspondiente para los efectos legales del caso.

Ante el incremento de accidentes viales, las autoridades municipales recomendaron a la población manejar con precaución y hacer alto cuando la señalética lo indique. En el caso del alto de cortesía, es una detención voluntaria y preventiva en una intersección para ceder el paso a otros vehículos y peatones. Generalmente, la regla es que el primer vehículo que llega y se detiene tiene el paso por completo, seguido por el que llega después. En caso de que ambos vehículos lleguen al mismo tiempo, el que tiene la preferencia es el automóvil que se encuentra a la derecha.

Fuente: Tribuna del Yaqui