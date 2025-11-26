FUERTE balacera en fraccionamiento de Sonora causa PÁNICO: Hieren a uno e incendian palapa

Hermosillo, Sonora.- La violencia no descansa en Sonora. La noche de este martes, elementos de distintos niveles de Gobierno del Estado, así como del Gobierno Federal, desplegaron un amplio operativo en el fraccionamiento Puerta Real, cuarta etapa, luego de que se notificara una agresión armada. Este hecho violento, presuntamente habría dejado una víctima herida y una palapa incendiada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, martes 25 de noviembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, cuando se recibió un aviso sobre disparos dentro del sector habitacional. Información extraoficial señala al menos una persona habría resultado lesionada por proyectiles de arma de fuego, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni su estado de salud.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes. Foto: Facebook

Testigos mencionaron que el estruendo de las detonaciones se prolongó por varios minutos, lo que llevó a los residentes a resguardarse en sus viviendas y pedir ayuda mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. Rápidamente se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y del Ejército mexicano.

Las autoridades informaron que, tras el arribo de las corporaciones, se detectó que una palapa dentro del fraccionamiento había sido incendiada, presuntamente como parte de los mismos hechos violentos. El fuego fue atendido por personal de emergencia, mientras que agentes aseguraron el perímetro para evitar riesgos adicionales a la población.

Habría dos detenidos tras esta balacera en Hermosillo

Extraoficialmente se habló de dos personas detenidas por su posible relación con la agresión, aunque ninguna autoridad ha confirmado esta información. Hasta el cierre de esta edición, las corporaciones continúan recopilando indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con detalles sobre el número de involucrados, la condición de la persona lesionada y las causas que habrían detonado el ataque.

