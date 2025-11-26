Fuerte persecución en Hermosillo termina con un detenido; otros dos implicados lograron huir

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este miércoles 26 de noviembre, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) efectuaron una movilización en el sector suroeste de Hermosillo, la cual resultó en la detención de una persona y el aseguramiento de un automóvil habilitado como taxi. Los hechos, que iniciaron poco después del mediodía, involucraron una persecución a través de diversas vialidades y caminos de terracería.

De acuerdo con los primeros reportes, el sucedo comenzó en las inmediaciones de la colonia Tres Reinas. En dicho sector, las unidades oficiales detectaron un vehículo de color blanco, rotulado como taxi, en el que presuntamente viajaban tres hombres que portaban armas largas. Al notar la presencia policial, los ocupantes de la unidad iniciaron maniobras evasivas, desplazándose a alta velocidad hacia el poniente de la ciudad para intentar eludir a las autoridades.

La trayectoria de la huida se extendió por el bulevar Quiroga hasta conectar con la prolongación del Camino del Seri. En su intento por escapar, los sospechosos se internaron en una zona rural, conduciendo por brechas y terrenos irregulares. Durante este trayecto, el conductor del taxi realizó maniobras en reversa para derribar portones y obstáculos físicos, lo que ocasionó daños severos en la parte posterior de la carrocería y en la cajuela del automóvil.

A pesar de estos intentos por acceder a la carretera 26, el vehículo detuvo su marcha antes de lograr su objetivo. Al verse acorralados, los tres sujetos descendieron de la unidad para continuar la huida a pie. Dos de los implicados lograron perderse entre la vegetación del monte cercano, evadiendo momentáneamente el cerco policial. Por su parte, el conductor intentó cruzar un canal de aguas negras que aparentaba estar seco.

El automóvil implicado sufrió diversos daños en su carrocería

Sin embargo, quedó atrapado en el lodo acumulado en el fondo. Los agentes estatales procedieron a realizar las maniobras necesarias para extraerlo y efectuar su detención. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del sujeto detenido. La zona fue asegurada para el levantamiento de evidencias y el remolque del vehículo dañado, mientras se mantiene la investigación para localizar a las otras dos personas que lograron escapar.

Fuente: Tribuna del Yaqui