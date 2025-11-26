Hallan ahorcado a Geovani, señalado de asesinar a su esposa y balear a su hija en Sinaloa

Mocorito, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 26 de noviembre de 2025 se reportó la localización sin vida de Geovani 'N.', el padre de familia señalado por el asesinato a balazos de su esposa y de herir a su hija el pasado 23 de noviembre, en un hecho registrado en el interior de una vivienda situada en la colonia Salinas de Gortari, la cual se ubica en la sindicatura de Pericos, perteneciente al municipio de Mocorito, Sinaloa.

Según datos proporcionados por el portal de noticias Los Noticieristas, el hallazgo tuvo lugar en un restaurante abandonado localizado en el cruce de Pericos, sobre la Carretera Internacional México 15. Al acudir al lugar de los hechos, las autoridades encontraron al sujeto y constataron que ya no contaba con signos vitales, además de que presentaba signos de ahorcamiento. Cabe recordar que, de acuerdo con información extraoficial, el individuo escapó tras cometer el crimen familiar.

Crimen en Mocorito

La noche de aquel 23 de noviembre, Geovani 'N.' presuntamente sostuvo una discusión familiar que culminó con una tragedia en la sindicatura de Pericos, cuando el padre de familia abrió fuego en contra de su pareja sentimental y su propia hija, dejando a una sin vida y a la otra gravemente herida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:50 horas, acorde al testimonio de vecinos del sector, en un domicilio ubicado en las calles Décima y Periférico.

Las líneas de emergencias del 911 recibieron un reporte sobre la presencia de dos mujeres heridas por arma de fuego, en la ubicación citada, por lo que elementos de la Policía Municipal de Mocorito se movilización al sitio. A su llegada, los uniformados confirmaron que una mujer, identificada como María Martha 'N.', de 48 años de edad, ya contaba con signos vitales, mientras que la otra afectada fue trasladada a un hospital cercano.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de los trabajos de campo en la escena del crimen, así como de las diligencias correspondientes para que el cuerpo de la fémina fuera retirado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo). Con respecto al estado de salud de la otra víctima, la Secretaría de Salud del Estado la reportó como delicada tras presentar diversas heridas por proyectil de arma de fuego.

