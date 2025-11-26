Intentó evadir a las autoridades: Cae hombre con envoltorios de crystal en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Fuerzas del orden de los tres niveles de Gobierno concretaron la detención de una persona del sexo masculino en el municipio de Cajeme. El aseguramiento se realizó como resultado de las labores de vigilancia y prevención del delito implementadas en Ciudad Obregón, y alrededores. El hecho tuvo lugar el pasado 24 de noviembre en la colonia Sahuaro, ubicado en la zona sureste de la ciudad.

Durante un recorrido sobre las calles Versalles y Las Bocas, los elementos conformado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), identificaron a un transeúnte cuya conducta generó sospechas. Según el reporte, el sujeto mostró un comportamiento evasivo al percatarse de la presencia de patrullas.

En ese momento, el sujeto intentó acelerar el paso para eludir el contacto con las autoridades y ante esta reacción, los agentes procedieron a interceptarlo para realizar una inspección corporal. Durante la revisión, se encontraron entre las pertenencias del individuo nueve envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con las características físicas de la metanfetamina, conocida comúnmente como crystal.

Asimismo, se aseguró la cantidad de 100 pesos en efectivo, monto que las autoridades presumen podría estar vinculado a la comercialización de dicha sustancia al menudeo. El detenido fue identificado como Jesús Alberto 'N', de 27 años de edad. Tras la lectura de sus derechos, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al Centro de Investigación y Combate al Narcomenudeo.

Dicha instancia será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica por la probable comisión de delitos contra la salud. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con estas acciones, "reafirma su compromiso de actuar con firmeza contra el narcomenudeo y mantener labores permanentes de investigación y prevención en favor de la seguridad de las y los sonorenses".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora