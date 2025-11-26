Irrumpen en domicilio y asesinan a hombre al norte de Hermosillo; lo sorprendieron a tiros

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este miércoles 26 de noviembre, se registró una movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en el sector noroeste de la ciudad de Hermosillo, tras confirmarse una agresión armada que resultó en el muerte de una persona del sexo masculino al interior de un domicilio particular. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 18:00 horas en una vivienda ubicada en la colonia Las Cuevitas.

De acuerdo con los primeros reportes, residentes de la zona alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 911 tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Según testimonios de vecinos recabados en el lugar, se percibieron al menos cinco disparos provenientes del inmueble señalado. La información inicial indica que la víctima se encontraba dentro del inmueble cuando sujetos armados ingresaron por la fuerza.

En ese momento, realizaron el ataque directo, para inmediatamente darse a la fuga. Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja con la intención de brindar los primeros auxilios, sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Aunque la identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades, habitantes del sector lo identificaron bajo el apodo de 'El Chito', residente de la vivienda donde fue agredido. La escena del crimen fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes establecieron el perímetro de seguridad para preservar los indicios.

Posteriormente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora arribaron para realizar el procesamiento y la recolección de pruebas balísticas. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y proceder con los trámites correspondientes para su identificación.

Fuente: Tribuna del Yaqui