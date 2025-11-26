Llevaba un arma blanca: Lo atoran por violento asalto en tienda de autoservicio de Torreón

Torreón, Coahuila.- En un hecho registrado durante la noche del martes 25 de noviembre de 2025, un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Torreón por presuntamente cometer un robo con violencia contra unos empleados de una tienda de autoservicio. Las autoridades concretaron el arresto luego de que el sospechoso irrumpiera en el establecimiento y consiguiera su cometido, por lo que fue puesto a disposición de la instancia correspondiente.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, los hechos se registraron a las 22:30 horas aproximadamente, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron una alerta sobre un asalto en un negocio ubicado en la intersección de la calzada Saltillo 400 y la calle Paseo de la Colina, en donde empleados del lugar reportaron haber sido víctimas de un robo violento. Una unidad de Seguridad Pública Municipal se dirigió hacia el punto indicado.

Al llegar, los agentes tomaron conocimiento de la denuncia por parte de los afectados, quienes narraron que mientras realizaban sus labores, dos individuos se aproximaron al negocio, no obstante, solo uno de ellos ingresó", explicó el medio anteriormente citado.

El sujeto fue detenido tras cometer un robo violento en una tienda de autoservicio de Torreón, Coahuila.

Según el testimonio de los reportantes, el segundo sujeto permaneció resguardando la entrada de la tienda, mientras que su compañero ingresó al local y sacó de entre sus ropas un arma blanca. Con el objeto punzocortante, el detenido amedrentó a los trabajadores para que le entregaran sus pertenencias y, ante el inminente peligro, uno de los afectados accedió a ceder a las exigencias, entregando su teléfono celular y otros artículos personales.

Consumado el atraco, los dos hombres emprendieron la huida a pie con rumbo desconocido. Horas más tarde, uno de los sospechosos, cuya identidad por el momento se desconoce hasta el momento, fue interceptado y sometido por los oficiales. El sujeto, junto con el arma blanca y el teléfono móvil de alta gama sustraído del establecimiento, fue traslado a la Comisaría Municipal para definir su situación jurídica, de los delitos que resulten de lo acontecido.

