Mazda choca contra poste al norte de Hermosillo; vehículo queda destrozado y hay cuantiosos daños

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este miércoles 26 de noviembre de 2025 se reportó un fuerte choque alrededor de las 06:00 horas al norte de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el percance ocurrió en el cruce del bulevar Solidaridad y la avenida Yécora, en la colonia Miguel Hidalgo. Afortunadamente, no se registran víctimas mortales ni heridos de gravedad.

Al parecer, el incidente habría comenzado cuando el conductor de un Mazda color guinda con placas de afiliación intentó esquivar a un motociclista, pero la maniobra falló y terminó impactándose contra un poste de luz. Los daños materiales resultaron considerables, pues el vehículo quedó destrozado y, debido al fuerte golpe, la columna incluso se desplazó de su base.

De igual forma, a la escena arribaron rápidamente elementos de la Policía de Tránsito Municipal como primeros respondientes, quienes determinaron que el conductor involucrado estaba fuera de peligro. En cuanto al automóvil, este fue asegurado para llevar a cabo las indagatorias correspondientes y posteriormente fue remolcado por una grúa. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización.

El vehículo quedó en muy mal estado

Accidentes en Hermosillo

Los siniestros continúan ocurriendo en la capital sonorense, pues en las últimas semanas los principales involucrados han sido, sobre todo, operadores del transporte urbano. Ayer no fue la excepción, ya que alrededor de las 15:00 horas colisionaron dos unidades en el cruce del bulevar Luis Encinas y la calle Yáñez, en pleno Centro, dejando como saldo al menos cinco personas heridas.

#Sonora | BLOQUEOS en Sonora HOY: Manifestantes retoman garitas y carreteras tras no lograr acuerdos con Segob uD83DuDE9BuD83CuDF3EuD83DuDEA6https://t.co/lAmLrLrmUS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

Según medios locales, se trató de un camión de la Línea 17 y otro de la Línea 19, los cuales chocaron y uno de ellos terminó volcado sobre uno de sus costados. Asimismo, las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja. En el sitio también se presentaron elementos de Bomberos de Hermosillo para revisar los vehículos y evitar que se generara una situación mayor, como un incendio.

Fuente: Tribuna del Yaqui