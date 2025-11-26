Ocultos entre la maleza: Hallan 75 paquetes de droga junto al muro fronterizo de Nogales

Nogales, Arizona.- En un reciente operativo realizado en la franja fronteriza de Arizona y Sonora, elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos confirmaron el aseguramiento de un fuerte cargamento de narcóticos. Según el informe oficial emitido por las autoridades federales, se trata de una incautación de 72 kilos de metanfetamina, los cuales fueron localizados en una zona despoblada de la ciudad de Nogales, Arizona.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 7 de noviembre, en las inmediaciones del muro que divide a Estados Unidos y México. De acuerdo con los detalles proporcionados por la agencia de seguridad, el hallazgo fue el resultado de labores de inteligencia y monitoreo. Los agentes se desplegaron en un área geográfica conocida por las autoridades como una ruta habitual para el tránsito ilícito, tanto de migrantes como de sustancias.

Aunque por protocolos de seguridad operativa no se revelaron las coordenadas exactas del sitio, se especificó que el decomiso ocurrió en un terreno agreste, cercano al límite urbano de Nogales, pero situado en una sección remota junto a la infraestructura del muro fronterizo. Durante el rastreo, los oficiales localizaron un total de 75 paquetes envueltos en celofán, los cuales habían sido ocultados entre la vegetación y la maleza propia de la zona.

Al inspeccionar el perímetro, los agentes confirmaron que no había personas custodiando la carga. Las autoridades presumen que la mercancía fue abandonada bajo la modalidad de "entrega diferida", una táctica común utilizada por grupos del crimen organizado en la que los contrabandistas dejan los narcóticos en puntos estratégicos para que sean recogidos posteriormente por otros miembros de la red, minimizando así el riesgo de detención directa.

Una vez asegurados los paquetes, el personal de la Patrulla Fronteriza procedió a realizar las pruebas químicas de campo pertinentes. Los análisis arrojaron un resultado positivo a las características de la metanfetamina. La totalidad de la droga fue entregada a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), quien será la encargada de conducir las investigaciones correspondientes, así como la destrucción de la droga.

