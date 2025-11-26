Persecución al norte de Sonora: Capturan a dos sujetos con narcótico y antecedentes penales

San Luis Río Colorado, Sonora.- Una acción entre diversas corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno resultó en la neutralización de una situación de riesgo y la posterior captura de dos personas en posesión de sustancias prohibidas en San Luis Río Colorado. En el despliegue participaron elementos del Mando Único, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia Nacional (GN) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Los acontecimientos se registraron aproximadamente a las 13:35 horas, momento en que oficiales que patrullaban la colonia Campestre visualizaron un vehículo tipo camioneta desplazándose a una velocidad superior a la permitida sobre la calle Quintana Roo. Al proceder a realizar los protocolos de vialidad y marcar el alto al conductor, este hizo caso omiso a las indicaciones verbales y visuales de la autoridad, incrementando la velocidad en una clara maniobra evasiva.

Ante la negativa de los tripulantes a detener su marcha, se activó el Código Rojo, alertando a las distintas fuerzas del orden que operan en el municipio para establecer un cerco de seguridad. Esto dio inicio a una persecución que se prolongó por un lapso estimado de 25 minutos a través de diversos sectores de la ciudad. Durante estas maniobras, una patrulla sufrió daños materiales tras chocar con un tercer vehículo ajeno a los hechos, el cual se cruzó en la trayectoria del convoy policial; por fortuna no hubo heridos de gravedad.

El operativo concluyó cuando las fuerzas de seguridad lograron interceptar el vehículo en fuga sobre la calle Zacatecas entre 22 y 23. En el lugar fueron asegurados Édgar Armando 'N', de 36 años de edad, y Manuel 'N', de 39 años. Al verificar sus generales en las bases de datos oficiales, se confirmó que ambos sujetos cuentan con un extenso historial delictivo que abarca antecedentes por amenazas, daños, robo, allanamiento de morada, violencia familiar, lesiones y delitos del orden federal.

San Luis Río Colorado, Sonora, 26 de noviembre de 2025.-Un operativo conjunto entre elementos del Mando Único, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia… pic.twitter.com/9iUxw9Niv8 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 26, 2025

Durante la inspección del vehículo, una Chevrolet Silverado de color blanco, cuatro puertas y con placas de circulación del estado de Arizona, Estados Unidos, los agentes localizaron 75 envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características físicas propias de la metanfetamina, conocida comúnmente como crystal. Tanto los detenidos como la unidad motriz y la materia ilegal asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora