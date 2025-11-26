Reconocen al taxista que salvó a adulto mayor en medio de un incendio en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como Iván Romero fue identificado el hombre, taxista de oficio, que consiguió rescatar a un adulto mayor en medio de un incendio que se registró durante la tarde del martes 25 de noviembre de 2025 en la colonia Pioneros de Cajeme, situada al noroeste de Ciudad Obregón, Sonora. El percance se reportó en una humilde vivienda ubicada sobre la calle Carlos Amaya Hurtado, casi esquina con Abeto, en donde vivía una persona de la tercera edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer de la unidad de alquiler se encontraba transitando por la zona cuando se percató que don José, como se identificó al individuo afectado, estaba arrastrando una cobija y se encontraba expuesto al fuego. Fue en ese momento que el taxista descendió del vehículo, se quitó su playera y cargó al hombre hasta ponerlo en un lugar seguro. A pesar de su heroica acción, trascendió que el afectado sufrió quemaduras en distintas partes de su cuerpo.

Según el testimonio de Iván, el adulto mayor intentó ingresar nuevamente a la propiedad para poner a salvo a sus mascotas, las cuales, al igual que él, lograron sobrevivir a las intensas llamas. Un vecino del sector, conocido como el propietario de una tienda de abarrotes, se encargó de trasladar al anciano a un hospital cercano para que reciba atención médica especializada. En el lugar de los hechos se dijo que los perros pudieron salir por el otro lado del domicilio y se encuentran a salvo.

Las llamas consumieron la vivienda en su totalidad.

Hice lo que pude nomás, miré al señor que venía con una cobija, lo agarré y lo saqué... Trató de ingresar para salvar a los animalitos, a los perritos que tiene ahí", expresó Iván Romero a un medio de comunicación local.

Mientras elementos de la Policía Municipal se encargaron de resguardar el área para salvaguardar la integridad de los residentes, personal del H. Cuerpo de Bomberos de Cajeme consiguió sofocar el siniestro y evitó que las llamas se propagaran a las viviendas aledañas. Se presume que don José, de aproximadamente 70 años de edad, fue ingresado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui