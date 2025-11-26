Reportan choque frontal entre dos tráileres en una carretera de Nuevo León; hay un muerto

Pesquería, Nuevo León.- En un choque frontal registrado durante las primeras horas de este miércoles 26 de noviembre de 2025, un trailero perdió la vida sobre la carretera a Miguel Alemán, a la altura del municipio de Pesquería, Nuevo León. En el accidente fatal se vieron involucrados dos vehículos de carga, hecho que generó una intensa movilización por parte de las autoridades y de personal de los cuerpos de rescate.

Según información proporcionada por Telediario Monterrey, el percance vial se registró a las 03:00 horas aproximadamente y tuvo lugar cerca de la colonia Lamesa, a corta distancia de los límites con el municipio de Marín. Los primeros reportes señalan que una de las unidades, la cual circulaba hacia Marín, invadió el carril opuesto y se impactó directamente contra el otro tráiler, mismo que terminó en un terreno baldío y con la cabina completamente destrozada.

Una vez que se recibió el reporte correspondiente, personal de Búsqueda y Rescate de Nuevo León, así como de Protección Civil Municipal, se movilizó hacia el sitio y confirmaron que el chofer de uno de los tráileres, cuya identidad no ha trascendido, ya no contaba con signos vitales. Una de las unidades pesados quedó invadiendo en forma parcial dicho tramo carretero, por lo que se cerró la circulación en ambos sentidos durante casi toda la mañana de este miércoles.

Trascendió de forma preliminar que el operador sobreviviente se dio a la fuga y hasta el momento se desconoce su paradero. Debido a los trabajos en área se formaron largas filas de vehículos, sobre todo durante las horas en las que ciudadanos se dirigían a sus centros de trabajo, es por ello que agentes de Vialidad de Pesquería acudieron al sitio para abanderar el área, coordinar el tráfico y apoyar en las labores de seguridad.

Finalmente, personal de los Servicios Periciales, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, se encargó de las diligencias correspondientes en el sector para determinar las causas del incidente y deslindar responsabilidades en el caso, mientras que elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento de los hechos, como parte de la respectiva investigación de este fatal accidente.

