Reportan posible 'levantón' de dos agentes federales en Zapopan; hallan su vehículo baleado

Zapopan, Jalisco.- La noche del pasado martes 25 de noviembre de 2025 se registró el hallazgo de un vehículo oficial con placas de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la colonia Virreyes, en el municipio de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con información extraoficial, se presume que en este punto hace un par de horas ocurrió un hecho violento.

La unidad presentaba múltiples impactos de bala y, además, en los alrededores se localizaron rastros de sangre. En el interior, las diversas corporaciones policiacas encontraron equipo táctico perteneciente a dos presuntos elementos federales, quienes, hasta el momento de la elaboración de esta nota, continúan desaparecidos. Por ello, existe la preocupación de que hayan sido privados de la libertad o víctimas de un crimen mayor.

Un dato que no ha sido corroborado por fuentes oficiales señala que, presuntamente, mientras peritos realizaban sus diligencias durante la madrugada, dos hombres armados se acercaron al lugar. Cuando se les pidió identificarse, se negaron, aunque afirmaron que buscaban a dos supuestos compañeros desaparecidos y señalaron que, según el GPS, ese punto coincidía con la última ubicación registrada.

Todo apunta a que fueron privados de la libertad

El caso se complica debido a la ausencia de cámaras de seguridad en la colonia mencionada; sin embargo, elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FE) y de la Fiscalía General de la República (FGR) continúan con las investigaciones. En este medio estaremos atentos a cualquier actualización que surja en las próximas horas, ya que por ahora se cuenta con pocos datos útiles.

El subdirector operativo de la Comisaría de Zapopan, Candelario Hernández Hernández, aclaró ante los medios de comunicación que no existe confirmación de que las dos personas lesionadas localizadas en la misma zona estén relacionadas con el caso de los agentes federales. Tras esta declaración, aumentó la preocupación entre los habitantes, quienes temen que pueda ocurrir algo en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui