Se hacían pasar por policías: Procesan a 'El Monstruo' y su banda por secuestros en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio algunos avances en el proceso judicial contra David 'N' y/o José Ramón 'N', un hombre de 50 años de edad identificado por las autoridades bajo los alias de 'El Monstruo', 'El Diablo' o 'El Comandante Apá'. Tras una serie de audiencias efectuadas los días 24 y 25 de noviembre de 2025, los jueces correspondientes determinaron su vinculación a proceso en cinco causas penales distintas.

Asimismo, le impusieron prisión preventiva justificada como medida cautelar mientras continúan las investigaciones complementarias. Las resoluciones judiciales fueron posibles gracias a las pruebas reunidas por el Ministerio Público, los cuales acreditaron la probable responsabilidad del acusado en delitos de alto impacto cometidos en Hermosillo. Según la información oficial, las carpetas de investigación abordan delitos de desaparición, asociación delictuosa, secuestro y uso indebido de insignias oficiales.

El proceso legal abarca hechos ocurridos entre agosto de 2024 y julio de 2025, afectando a cinco víctimas diferentes en diversos puntos de la capital sonorense. En cuatro de los expedientes presentados ante el juez, se tipificaron los delitos de desaparición y asociación delictuosa. La cronología de estos hechos, según lo expuesto en las audiencias, es la siguiente: El primer caso se remonta a agosto de 2024, cuando la víctima identificada como José Trinidad 'N' fue privada de su libertad en la colonia El Chaparral.

Meses después, en febrero de 2025, se registró la sustracción de Alejandro 'N', quien fue sacado de su domicilio en la colonia Pueblitos mediante el uso de armas de fuego. La actividad delictiva imputada continuó a mediados de año. En junio de 2025, Brian Andrés 'N' fue privado de la libertad bajo condiciones de violencia en el fraccionamiento Villas del Real. Posteriormente, en julio del mismo año, Jesús Arturo 'N' fue sustraído violentamente de su vivienda ubicada en la colonia La Metalera.

En cada uno de estos incidentes, la Fiscalía sostiene que el imputado operó en conjunto con otros individuos con el objetivo específico de ocultar el paradero de las víctimas. El quinto proceso penal cuenta cargos adicionales debido al desenlace fatal de la víctima. Este caso corresponde a Carmen Enrique 'N' y los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2025 en la colonia Nuevo Hermosillo. La vinculación a proceso se dictó por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición con resultado de muerte, asociación delictuosa y uso indebido de uniformes, emblemas y símbolos oficiales.

De acuerdo con la investigación, el acusado y sus cómplices privaron de la libertad a la víctima, quien lamentablemente falleció el 6 de agosto a consecuencia de las múltiples lesiones infligidas durante su cautiverio. Este caso destaca el modus operandi de la célula criminal, el cual consistía en utilizar vestimenta táctica y vehículos equipados para simular ser parte de corporaciones policiales, facilitando así la comisión de los ilícitos.

FGJES logra cinco vinculaciones a proceso contra David “N” alias “El Monstruo” por lo siguiente, desaparición, privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y diversos delitos



-El objetivo criminal fue capturado en un operativo coordinado en la colonia Jesús García el… pic.twitter.com/sR5sYhYwmQ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 26, 2025

Su captura

La captura de David 'N' se efectuó el pasado 19 de noviembre en la colonia Jesús García, de Hermosillo, resultado de un operativo interinstitucional. En dicha acción participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal. Durante el arresto, el imputado se encontraba acompañado por Jesús Adolfo 'N', de 21 años, y José Manuel 'N', de 22 años.

Los tres sujetos circulaban a bordo de un vehículo que contaba con reporte de robo y estaban en posesión de tres armas de fuego cortas. Las autoridades identificaron a 'El Monstruo' como el presunto líder de esta célula delictiva. Por el momento, el señalado permanecerá recluido mientras se agota el plazo para el cierre de la investigación complementaria y se determina su situación jurídica definitiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora