Sin misericordia: Sicarios matan a balazos a un joven en Hermosillo; su cuerpo quedó en un auto

Hermosillo, Sonora.- La noche de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal del Ejército mexicano, se movilizaron en inmediaciones de la colonia Insurgentes, en la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara un ataque armado. Este hecho violento, por desgracia dejó una víctima mortal, cuyo nombre no ha sido revelado a medios de comunicación.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, martes 25 de noviembre de 2025, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, entre la avenida Granados y calle 3, en la colonia ya referida de la capital de Sonora. Vecinos denunciaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, que en la vía pública se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, a lo que se activó el Código Rojo.

Los hechos ocurrieron este martes en la colonia Insurgentes. Foto: Twitter

A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de investigación Criminal (AMIC) y del Ejército mexicano, quienes localizaron a un joven baleado al interior de un vehículo. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se hicieron presentes para revisarlo, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se detalló que junto al ahora occiso, otro masculino resultó herido por impactos de arma de fuego, no obstante, este fue trasladado a un nocosomio de la localidad a bordo de un automóvil particular. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce su estado de salud, así como su identidad. Mientras, la escena del crimen fue acordonada por agentes de la Policía, mientras ministeriales comenzaban a interrogar a testigos.

#Seguridad | Intentó escapar: Sorprenden a sujeto en medio de robo a tienda departamental de Nogales uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/opY7QYR7Vi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

El sitio fue entregado a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes se encargaron de recaudar la evidencia balística para integrarla a una nueva carpeta de investigación. El cuerpo del ahora occiso, en tanto, fue levantado por el Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de Ley. A la fecha de publicación de esta nota, no hay reporte de detenidos por este nuevo homicidio en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui