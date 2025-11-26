Sonora reporta dos accidentes laborales; uno deja herido a joven originario de Ciudad Obregón

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este miércoles 26 de noviembre de 2025, un hombre resultó herido tras quedar atrapado en una banda procesadora de alimentos ubicada en un negocio de la estación 5 del poblado Miguel Alemán, sobre la calle 20 Sur del campo Mazocoba, muy cerca de la capital del estado. De acuerdo con información extraoficial, el lesionado forma parte del personal de limpieza.

Una vez que arribaron Bomberos Hermosillo al sitio, el sujeto de identidad desconocida ya había recibido ayuda de sus compañeros. Por supuesto, requirió atención médica inmediata por parte de paramédicos de Cruz Roja, quienes procedieron a trasladarlo a un hospital para su posterior atención. El último reporte indica que terminó con fracturas y heridas en la zona del brazo derecho.

En otro asunto, bastante semejante debido a que también sucedió en horario laboral, los hechos se registraron en la calle 23 con avenida Jesús García, de la colonia Ejidal, en Agua Prieta, Sonora. Según medios locales, un empleado de la empresa Megacable, identificado como Luis Ernesto, de 33 años y originario de Ciudad Obregón, quedó con fracturas y también fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica.

Ambos fueron trasladados a hospitales

¿Qué pasó?

El joven estaba realizando la conexión de un servicio de fibra óptica en la parte superior de un poste de concreto, pero el problema surgió al momento de descender, ya que se había desabrochado su equipo de seguridad, lo que provocó que tocara un cable de alta tensión y recibiera, por obvias razones, una descarga eléctrica. Como resultado de este incidente, perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura.

Recomendaciones del Gobierno de México para prevenir accidentes laborales:

Realizar las actividades siguiendo los métodos y procedimientos establecidos. Utilizar maquinaria, equipo y herramientas manuales, eléctricas, neumáticas o portátiles con los dispositivos de seguridad instalados. Colocar correctamente los materiales o productos que se procesan en el centro de trabajo. Mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, áreas, equipos, maquinaria y herramientas. Usar el equipo de protección personal proporcionado por la empresa.

