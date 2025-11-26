Suenan las armas en Ciudad Obregón: Reportan tiroteo en calles de la Urbi Villa del Real

Ciudad Obregón, Sonora.- Una fuerte movilización de diversas corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno se registró la tarde de este miércoles 26 de noviembre, en el sector poniente de Ciudad Obregón. La alerta se encendió luego de que residentes de la zona, alarmados por el ruido, notificaran a las autoridades sobre múltiples disparos de arma de fuego. Los hechos tuvieron lugar en el fraccionamiento Urbi Villa del Real.

El reporte fue recibido a través de los números de emergencia 911 alrededor de las 18:00 horas. En respuesta, acudieron al sitio elementos de la Secretaría de Marina (Semar), agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y oficiales de la Policía Municipal de Cajeme. Las fuerzas del orden se desplegaron sobre el cruce de las calles Córdoba y Castilla para asegurar el perímetro y verificar el riesgo para la población civil.

Tras realizar una inspección detallada en el área, las autoridades confirmaron que en este evento no se encontraron personas heridas ni víctimas mortales. De igual manera, no se tiene conocimiento de daños materiales en las viviendas o vehículos aledaños. No obstante, sobre la vía pública fueron localizados diversos casquillos percutidos correspondientes a un arma corta, confirmando así las detonaciones escuchadas por los vecinos.

La escena fue acordonada para que peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) procesaran el lugar y levantaran la evidencia balística. Este despliegue policial no ha sido el único ocurrido este mismo miércoles, pues apenas una hora antes ya se había activado el Código Rojo en Ciudad Obregón por otro hecho violento. Se trató de un ataque armado que dejó como saldo a una persona ejecutada en la colonia Cajeme.

De acuerdo con los informes, dicha agresión se registró poco después de las 17:00 horas en las calles Pascual Ayón y Carmen Serdán. En ese punto, el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, lo que generó la movilización de las autoridades en la zona noreste de la ciudad. Hasta el momento, el hoy occiso no ha sido identificado, aunque los primeros reportes señalan que se trata de un masculino.

