Tlaxcala: Adolescente de 15 años aparece calcinado; salió rumbo al CECyTE y no volvió

Tzompantepec, Tlaxcala.- La noche del pasado martes 25 de noviembre de 2025, en el municipio de Tzompantepec fue localizado el cuerpo sin vida de un adolescente de 15 años con evidentes signos de tortura. De acuerdo con información de Milenio, el menor llevaba varias horas sin comunicarse con su familia, por lo que comenzaron a buscarlo, aunque lamentablemente la situación tuvo un desenlace trágico.

Más tarde, las autoridades recibieron un reporte a la línea de emergencia 911, luego de que algunas personas se percataron de la presencia de un cadáver en un terreno baldío, muy cerca del fraccionamiento Los Girasoles, en la localidad de San Andrés Ahuahuastepec. En ese sitio se encontraban los restos de un joven suspendido de un árbol, con notorias quemaduras en gran parte del cuerpo.

Al arribar aproximadamente a las 20:30 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala confirmaron que se trataba del mismo adolescente que sus padres habían reportado como desaparecido justo ese mismo día. También acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, pero ya no había nada por hacer, ya que el menor llevaba varias horas fallecido.

Las investigaciones indican que pudo ser víctima de un crimen

Según el medio antes citado, la víctima era estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) número 7. Al parecer, salió de su casa muy temprano para asistir a clases, y la preocupación se generó cuando no regresó a su hogar. Aunque las diligencias apenas iniciaron, una de las principales hipótesis de los agentes apunta a que fue brutalmente agredido.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGJE) de Tlaxcala y el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) realizaron las labores correspondientes, y el cuerpo será sometido a la necropsia de ley. Hasta el cierre de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el caso; sin embargo, en este medio como siempre estaremos atentos a cualquier actualización que surja a través de fuentes oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui