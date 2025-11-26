Violencia, al alza en Sinaloa: Descubrimiento macabro en el ejido Buenos Aires; hallan a mujer sin vida

Navolato, Sinaloa.- La mañana de este miércoles 26 de noviembre de 2025 fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer justo en un camino de terracería, muy cerca de un canal de riego del poblado de Buenos Aires, en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, la víctima de este posible crimen aún no ha sido identificada.

Algunos medios locales reportan que la mujer era de complexión robusta, tez morena y, en cuanto a sus características específicas, vestía un pantalón negro, blusa verde, calcetas negras con diseños de osos panda y huaraches de plástico color negro. En este medio de comunicación como siempre estaremos atentos a cualquier detalle nuevo que surja en las próximas horas mediante fuentes oficiales.

Las autoridades locales tuvieron conocimiento del hallazgo gracias a una denuncia ciudadana realizada a la línea de emergencias 911. Una vez que diversas corporaciones policiacas, entre ellas agentes municipales de Navolato, se presentaron en la escena, aseguraron el área para evitar su contaminación. Más tarde arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGRS).

La identidad todavía es desconocida

Posteriormente, integrantes de la Dirección General de Investigación Pericial iniciaron sus labores para proceder con el levantamiento del cuerpo. En estos momentos los restos se encuentran en el Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente, en espera de que posteriormente sus familiares acudan a reclamarlos. Es importante señalar que, hasta ahora, no hay sospechosos ni personas detenidas.

En otro hecho, este mismo día fue asesinado a balazos un hombre a bordo de una camioneta que transitaba por la colonia 5 de Febrero, en la ciudad de Culiacán. El individuo, identificado como José Antonio, fue atacado por gatilleros mientras se encontraba dentro de una camioneta Renault Oroch color negro, en la calle Plan de Ayala, entre las avenidas Juan de la Cabada y Segunda.

Fuente: Tribuna del Yaqui