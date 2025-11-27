Accidente al sur de Ciudad Obregón: Vehículos chocan en calles de la colonia Municipio Libre

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este jueves 27 de noviembre de 2025 se presentó un accidente de tránsito en el sector sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en el que se vieron involucrados dos automóviles particulares que resultaron con daños materiales de consideración. A pesar de la fuerte colisión, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas en el lugar de los hechos.

De acuerdo con datos preliminares, el percance vial tuvo lugar en la intersección de las calles Eduardo W. Villa y Peztaloci, en la colonia Municipio Libre. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incidente automovilístico, pero trascendió que el conductor de un vehículo Nissan Sentra, color rojo mate y modelo reciente, quedó estrellado de frente con en el lado izquierdo de una unidad de la marca Chevrolet, al parecer modelo Sonic.

Luego de recibir el reporte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se movilizaron hacia la ubicación y se encargaron de llevar a cabo las respectivas investigaciones del caso. Mientras se realizó el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades, la vialidad se vio parcialmente afectada. Cabe mencionar que el frente del vehículo Nissan resultó con severos destrozos en la zona frontal.

Accidente en la colonia Municipio Libre deja daños materiales en dos automóviles.

Debido a la alza de este tipo de incidentes en Ciudad Obregón y en sus alrededores, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal constantemente exhorta a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito, dos de los principales motivos por los que ocurren estos accidentes, muchos de los cuales han tenido resultados fatales. Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas involucradas.

En otro hecho similar registrado el lunes 24 de noviembre y a unas cuantas calles de este reciente percance, el conductor de un motocarro, perteneciente a una empresa purificadora de agua, resultó lesionado tras presuntamente cortarle la circulación a los ocupantes de un vehículo Chevrolet Aveo, color gris y modelo atrasado. El suceso se registró en el cruce de las calles Jalisco y Ricardo Magaña, hasta donde arribaron las autoridades de Tránsito Municipal.

#Seguridad | Motocarro repartidor causa accidente vial al sur de Ciudad Obregón; chofer quedó lesionado uD83DuDCA5uD83DuDEFAuD83DuDEA8https://t.co/cVGolh8qLT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

