Alejandro Gertz Manero SE VA de la FGR para encabezar una embajada; esta es su CARTA de RENUNCIA

Ciudad de México.- Se ha dado a conocer la supuesta carta de renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. En esta señala que deja su cargo frente a la dependencia para irse a una embajada a un país amigo de México, lo cual es una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me brinda la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y en los términos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República", dice la misiva dirigida a la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo.

Fue en enero de 2019 cuando Gertz Manero llegó a la FGR en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); es el primer titular de la FGR, creada en diciembre de 2018 en sustitución de la Procuraduría General de la República (PGR).

"Debido a lo anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, respetuosamente, tenga a bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República, a efecto de que, si así lo estimara conveniente el Órgano Legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia", afirma Gertz Manero en la carta que circula en redes sociales.

En la sesión de esta tarde de 27 de noviembre, el Senado de la República, por mayoría calificada, consideró que es asunto de urgente resolución la discusión sobre la renuncia de la FGR de Gertz Manero. En el Senado de la República, el trámite se está discutiendo. La ley señala que el titular de la FGR solamente podrá ser removido por una "causa grave", por lo que la oposición acusa que el irse a una embajada no es una causa grave, mientras que el oficialismo sostiene que sí. Tras la discusión, a las 19:00 horas de este jueves, el Senado de la República aprobó la renuncia de Gertz Manero y lanzó la convocatoria para elegir al nuevo titular de la FGR.

