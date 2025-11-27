Asesinan a custodio de empresa de valores en CDMX; le dieron el tiro de gracia y huyeron

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó este jueves 27 de noviembre el fallecimiento de un elemento de seguridad privada durante un asalto a mano armada registrado en la alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron en la colonia Roma, en un inmueble ubicado en la calle Aguascalientes, mientras el personal de una empresa de transporte de valores realizaba sus labores cotidianas.

De acuerdo con el informe emitido por las autoridades, la víctima se desempeñaba como custodio para la compañía identificada como Seguridad, Salud y del Oriente. El trabajador se encontraba cumpliendo con una ruta programada de recolección y entrega de efectivo junto a dos compañeros. Al descender de la unidad blindada y dirigirse hacia las escaleras de acceso de un edificio, fue interceptado por tres individuos armados.

El reporte policial detalla que los agresores sometieron al custodio para despojarlo de los paquetes con dinero que transportaba, así como de su arma de cargo. Durante el delito, uno de los asaltantes disparó directo en la cabeza del guardia, provocándole la muerte de manera instantánea, para darse a la fuga. Información inicial y reportes de la prensa local señalan que el ataque tuvo lugar a la altura del número 175 de la calle Aguascalientes.

Testigos en la zona refieren que los presuntos responsables se encontraban en el sitio simulando realizar trabajos de construcción, una estrategia utilizada aparentemente para pasar desapercibidos hasta el arribo de la camioneta de valores. Tras concretar el robo, los sujetos huyeron a bordo de dos motocicletas. Tras su llegada, elementos de la SSC acordonaron la zona para preservar la escena del crimen.

#AlMomento | Un custodio de una empresa de valores fue asesinado por un disparo en las escaleras de un edificio en Aguascalientes y Chilpancingo, colonia Roma, en Cuauhtémoc.



Tres sujetos lo interceptaron para robarle el dinero, huyeron en motos. No hay detenidos.#ABCDNoticias pic.twitter.com/RDtQqAcX21 — ABCD NOTICIAS OFICIAL (@NoticiasAbcd) November 27, 2025

El Ministerio Público ordenó la intervención de los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos. Las autoridades implementaron un cerco virtual mediante el sistema de cámaras de videovigilancia de la ciudad para dar seguimiento a la ruta de escape de los motociclistas. Hasta el momento, no se ha revelado el monto total del efectivo sustraído y las investigaciones continúan su curso para localizar a los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui