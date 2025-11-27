Asesinan a sujeto en taller de carrocería al nororiente de Culiacán; era un empleado del lugar

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde del miércoles 26 de noviembre de 2025, una persona del sexo masculino fue ejecutada a balazos en un taller de carrocería ubicado en la colonia Buena Vista, en el sector la Lima, situado en el sector nororiente de Culiacán, Sinaloa. Este jueves 27 de noviembre se informó que el hoy occiso respondía al nombre de Mario Alfonso 'N.', tenía 55 años de edad y era carrocero de oficio.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias Los Noticieristas, el ataque armado se registró alrededor de las 17:30 horas, cuando sujetos armados atacaron al hoy occiso en un inmueble ubicado sobre la calle Apolo, entre Benito Flores y Sanalona, en las inmediaciones de la colonia Obrero Campesino. La víctima recibió múltiples impactos de bala, los cuales a la postre le causaron la muerte, mientras los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Las autoridades no han brindado información sobre el presunto o presuntos responsables de la agresión a balazos en contra del masculino. Solo se cuenta con un reporte al sistema de emergencias 911 sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en esta ubicación", explicó el medio anteriormente citado.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal Preventiva (PEP) se movilizaron hacia la ubicación, en donde localizaron al individuo y solicitaron la intervención de los servicios médicos. Es por ello que paramédicos de Cruz Roja acudieron al llamado y confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, el área quedó acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo, mientras que agentes de investigación realizaron las averiguaciones previas del caso para que finalmente el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense, en donde se le practicará la necropsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

