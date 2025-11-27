Asfixió a hombre para robarle el auto: Cumplen orden de arresto contra homicida en Nogales

Nogales, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron la ejecución de una orden de aprehensión en contra de Gilberto 'N', de 38 años de edad. El mandamiento fue cumplimentado en Nogales, Sonora, donde el imputado ya se encontraba en reclusión, enfrentando ahora cargos por los delitos de homicidio calificado, así como por robo de vehículo, reveló la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Durante la audiencia inicial correspondiente, el Ministerio Público presentó ante el juez de control una serie de evidencias que sustentan la posible responsabilidad del detenido en los hechos ocurridos el pasado 11 de noviembre. Tras escuchar la formulación de la imputación, la defensa de Gilberto 'N' solicitó acogerse al término constitucional ampliado, por lo que la resolución sobre su vinculación a proceso se definirá en una próxima audiencia.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se suscitaron en entre las 20:00 y las 22:00 horas de la fecha mencionada. Se establece que el acusado ingresó a un domicilio particular situado en la calle Paseo Esplendoroso, lugar donde se encontraba la víctima, identificada como José Luis 'N', de 59 años. La narrativa de los hechos indica que el agresor atacó físicamente a la víctima propinándole un golpe en el rostro para derribarlo.

Posteriormente, haciendo uso de un cobertor, obstruyó las vías respiratorias del afectado, provocando su muerte por sofocación. Una vez consumado el acto, Gilberto 'N' procedió a apoderarse de un bien patrimonial propiedad del fallecido: un automóvil tipo sedán, marca Volkswagen, línea Pointer, modelo 2008. Esta acción se realizó sin el consentimiento de quien legalmente podía disponer del bien, agravando la situación jurídica del señalado.

Cabe destacar que, Gilberto 'N' cuenta con antecedentes penales que incluyen registros por fraude en el año 2008, daños en 2013 y posesión simple de metanfetamina fechados en 2025, elementos que son considerados para el contexto legal del caso. Con estas acciones, la Fiscalía de Sonora señaló que reitera su compromiso institucional de integrar investigaciones sólidas y científicas, con el objetivo de presentar ante los tribunales.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora