Atropellan a un menor de 15 años en Nogales y termina en un hospital con múltiples lesiones

Nogales, Sonora.- Este jueves 27 de noviembre de 2025 se reportó un accidente de tránsito tipo atropellamiento frente al fraccionamiento Las Acacias, sobre la carretera internacional al sur, en el municipio de Nogales, Sonora, en donde un menor de 15 años de edad resultó lesionado y requirió ser trasladado a un hospital cercano. Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar de los hechos tras recibir el respectivo reporte.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:20 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) alertó a los agentes sobre un atropellamiento en el sector mencionado. Una vez en el sitio, los uniformados localizaron una unidad de Cruz Roja y una camioneta Ford Escape 2010, color blanco, presuntamente implicada en el caso.

Los oficiales confirmaron que el menor lesionado estaba siendo atendido al interior de la ambulancia y posteriormente se realizó su traslado al Hospital General de Zona 5 del IMSS. Los policías municipales se entrevistaron con la conductora de la camioneta, quien se identificó como Dora A., de 57 años, y narró que transitaba por el carril izquierdo con dirección al sur cuando, de forma repentina, se le atravesó una persona.

Personal de Cruz Roja trasladó al menor lesionado al Hospital General de Zona 5 del IMSS.

La fémina describió que el civil en cuestión vestía con ropa oscura y caminaba de poniente a oriente; sin embargo, debido al poco margen de maniobra, no consiguió frenar a tiempo y lo impactó, proyectando al menor alrededor de tres metros. Asimismo mencionó que rápidamente descendió de la unidad para auxiliarlo y el adolescente aseguró sentirse bien en ese momento. Ariadna, madre del lesionado, fue notificada sobre lo acontecido.

El dictamen médico arrojó que el joven presentaba lesiones que tardarán más de 15 días en sanar, aunque no representan riesgo para su vida y el caso se turnó al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. La Policía Municipal realizó el inventario de la camioneta, que fue remolcada a los patios del corralón del C5, quedando a disposición del Centro de Atención Temprana, sin personas detenidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui