Cae sujeto en Guaymas por equipar su auto con sirena y micrófono exclusivos de autoridades

Guaymas, Sonora.- Un hombre identificado como Luis René 'N' fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad. Esta resolución fue dictada por un juez tras analizar las evidencias presentadas durante la audiencia inicial realizada en el municipio de Guaymas. reveló este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El caso se remonta al pasado 17 de noviembre, fecha en la que ocurrieron los hechos que integran la carpeta de investigación. De acuerdo con el informe oficial, el imputado transitaba por la colonia Versalles, específicamente sobre la calle Amelie, entre las calles Odette y Versalles, en el sector norte de Guaymas. Luis René 'N' conducía un vehículo tipo camioneta, marca Chevrolet Tahoe, cuando fue objeto de una revisión por parte de las autoridades.

Durante la inspección del automóvil, los agentes detectaron la presencia de equipamiento no autorizado para civiles. En el costado izquierdo de la consola central del vehículo se localizó un micrófono conectado a un sistema de sirena. Según la normativa vigente, este tipo de dispositivos son de uso exclusivo para unidades de emergencia y tales como seguridad pública, bomberos y servicios de ambulancia, por lo que su posesión por particulares está restringida por la ley.

En el desarrollo de la audiencia judicial, la defensa del sujeto no presentó testigos ni aportó pruebas que pudieran desestimar los señalamientos iniciales. Ante esta situación, el juez consideró que los datos expuestos por el Ministerio Público eran suficientes para determinar la situación jurídica del acusado, ordenando así su vinculación a proceso. El marco legal establece estas restricciones con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo.

Y es que el uso de sirenas y códigos sonoros en vehículos particulares puede ser utilizado para simular funciones oficiales, lo cual genera confusión en la ciudadanía y vulnera la confianza en las instituciones de seguridad. Por su parte, la Fiscalía de Sonora reiteró que mantendrá el curso de las investigaciones complementarias para garantizar el cumplimiento de la legalidad y evitar la impunidad en conductas que alteren el orden público.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora