Capturan a dos presuntos 'tiradores' en Hermosillo; les encontraron 221 envoltorios de droga

Hermosillo, Sonora.- Elementos de los grupos tácticos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaron acciones enfocadas en la prevención del delito y la vigilancia en zonas identificadas como prioritarias en Hermosillo. Estas movilizaciones dieron como resultado la detención de dos personas del sexo masculino en posesión de múltiples dosis de sustancias ilícitas durante la jornada del pasado miércoles 26 de noviembre.

El primer aseguramiento tuvo lugar en la colonia Villas del Sur. Durante los recorridos de inspección, los oficiales interceptaron a Gilberto 'N', de 28 años de edad. Tras la revisión correspondiente, las autoridades le hallaron un total de 103 envoltorios que contenían narcóticos; 67 de ellos contenían una sustancia granulada, mientras que los 36 restantes portaban hierba verde con características similares a la marihuana.

En un hecho posterior realizado en la colonia Las Villas, los agentes estatales lograron la detención de Carlos 'N', de 33 años. A este individuo se le aseguraron 118 envoltorios de sustancias prohibidas, divididos en 38 dosis de un material granulado y 80 de la misma hierba verde. Tanto los individuos como la materia asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de realizar las averiguaciones pertinentes y definir su situación jurídica.

Cabe mencionar que este jueves, en cumplimiento con la normativa y los protocolos de actuación en materia de seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), en su delegación de Sonora, efectuó la destrucción de sustancias ilícitas decomisadas. La acción tuvo lugar en Hermosillo, donde se procedió a la incineración de un total de 438 kilos, 274 gramos y 180 miligramos de diversos narcóticos.

El material eliminado es el resultado de múltiples operativos y aseguramientos realizados en los diferentes municipios de Sonora y que formaban parte de 113 carpetas de investigación por delitos contra la salud en sus diferentes modalidades. Según el desglose proporcionado por la institución, la sustancia con mayor presencia fue la marihuana, contabilizando un peso de 368 kilos, 642 gramos y 650 miligramos.

Fuente: Tribuna del Yaqui