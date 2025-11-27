Ciudad Obregón: Por tercer día, marchan para exigir localización con vida de Raymundo Armenta

Ciudad Obregón, Sonora.- Por tercer día consecutivo, familiares, amigos y compañeros de universidad de Raymundo Armenta Delgadillo se manifestaron para exigir a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno su apoyo para dar con su paradero.

De acuerdo a la tía del joven de 24 años desaparecido el pasado lunes 24 de noviembre, hasta el momento las autoridades no le han dado un informe respecto a las acciones que han emprendido para encontrar a su sobrino.

En esta ocasión, los manifestantes se reunieron en el exterior del Palacio Municipal, en donde dieron inicio a una marcha que concluyó en las instalaciones del Centro de Procuración de Justicia de la Fiscalía Estatal con sede en Ciudad Obregón.

Los familiares y amigos del joven, quien fue visto por última vez en la colonia Tepeyac, marcharon por la calle 5 de Febrero, se dirigieron al oriente en la calle Allende y posteriormente se enfilaron rumbo al norte por la calle Miguel Alemán y, al llegar a la calle Yaqui, se dirigieron a la dependencia estatal en materia de investigación e impartición de justicia.

Durante su trayecto, los manifestantes gritaban consignas como: "Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos", "La policía no me cuida, me cuidan mis amigos", "Ni uno más, ni uno más, ni un desaparecido más", entre otras, dirigidas a cuestionar la labor de las corporaciones policiacas.

Una vez en el exterior de la dependencia, el contingente se dio a la tarea de bloquear la circulación vehicular de la calle Jalisco de norte a sur, en donde continuaron gritando consignas, solicitando el pronto regreso de su ser querido a casa.

Cabe destacar que en días pasados, los familiares y amigos de Raymundo llevaron a cabo varias acciones, las cuales incluyeron el bloqueo de vialidades, entre las que se encuentran el cruce de las calles Cajeme y Miguel Alemán y la Carretera México 15.

Finalmente, la tía Armenta Delgadillo dio a conocer que continuarán con las manifestaciones como medida de presión para que se les brinde información sobre el paradero del joven o lo regresen a su casa.

