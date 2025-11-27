Desaparece Juan Carlos, estudiante universitario de Hermosillo; es originario de Empalme

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades de Sonora, en coordinación con familiares y colectivos de búsqueda, iniciaron labores para dar con el paradero de Juan Carlos Foncerrada Ruiz, un estudiante de 30 años de edad de la Universidad de Sonora (Unison), quien se encuentra en calidad de desaparecido en Hermosillo. Ante esta situación, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió oficialmente una ficha de localización.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que los familiares de Foncerrada Ruiz ya interpusieron una denuncia, lo que se tradujo en la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con su ubicación. De acuerdo con la información recabada hasta el momento, Juan Carlos es originario del municipio de Empalme y reside actualmente en una Casa del Estudiante en la capital sonorense.

Sus compañeros de vivienda reportaron que no lo han visto desde hace aproximadamente 2 semanas, sin embargo, destacaron que sus pertenencias continúan intactas en el lugar donde se alojaba. La cronología de los hechos establece que fue visto por última vez el 18 de noviembre de 2025 en Hermosillo. No obstante, su madre informó que el último contacto que tuvo con él fue a través de un mensaje de texto el pasado miércoles 19 de noviembre.

Desde ese entonces se perdió toda comunicación con él, lo que encendió las alertas en su círculo cercano. Para facilitar su identificación, las autoridades han difundido sus características físicas y señas particulares. Juan Carlos Foncerrada Ruiz tiene una estatura aproximada de 1.70 metros y un peso de alrededor de 70 kilos. Es de tez blanca y cuenta con cabello castaño claro, mediano y liso, ojos son grandes y de color café.

Se solicita ayuda para localizar a Juan Carlos Foncerrada Ruiz de 30 años de edad que DESAPARECIÓ el día 18 de noviembre en #Hermosillo #Sonora



Cualquier información favor de llamar a los teléfonos:

?? 9-1-1

?? 662 142 4970 pic.twitter.com/1yVZ0F95ju — Comité Ciudadano Seguridad HMO (@CCSPHermosillo) November 27, 2025

Mientras que su boca y labios son de tamaño mediano. La ficha de búsqueda destaca dos señas particulares, una cicatriz de aproximadamente 3 centímetros ubicada en la parte superior de la cabeza y un tatuaje en la mano izquierda que muestra la imagen de una "X" acompañada del número "10". Quienes quiera aportar información pueden comunicarse al teléfono 662 229 7369 o al correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui