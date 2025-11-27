Desde marihuana hasta cocaína: Destruyen casi media tonelada de sustancias ilícitas en Sonora

Hermosillo, Sonora.- En cumplimiento con la normativa y los protocolos de actuación en materia de seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en su delegación de Sonora, efectuó la destrucción de sustancias ilícitas. La acción tuvo lugar en Hermosillo, donde se procedió a la incineración de un total de 438 kilos, 274 gramos y 180 miligramos de diversos narcóticos.

El material eliminado es el resultado de múltiples operativos y aseguramientos realizados en los diferentes municipios de Sonora y que formaban parte de 113 carpetas de investigación por delitos contra la salud en sus diferentes modalidades. Según el desglose proporcionado por la institución, la sustancia con mayor presencia fue la marihuana, contabilizando un peso de 368 kilos, 642 gramos y 650 miligramos.

Asimismo, se destruyeron 36 kilos, 255 gramos y 530 miligramos de clorhidrato de metanfetamina; 18 kilos 430 gramos, 300 miligramos de opio; 11 kilos, 166 gramos y 200 miligramos de cocaína; y 3 kilos, 177 gramos y 600 miligramos de heroína. El inventario también incluyó 601 gramos de semillas de marihuana, 40 plantas del mismo género, 251 pastillas psicotrópicas, 10 unidades de Delta 9 THC, así como volúmenes menores de metanfetamina en estado líquido y mezclas de hidrocarburos.

La ejecución de este evento fue posible gracias a la colaboración dentro del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Sonora. En estas acciones participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Marina), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal, trabajando en conjunto con la FGR.

Para garantizar la transparencia y legalidad del proceso, la Fiscalía Federal en Sonora instruyó que la destrucción fuera supervisada en todo momento por personal del Órgano Interno de Control (OIC). Dicho personal fue el encargado de verificar la autenticidad, el peso exacto de la droga y acreditar que la incineración cumpliera con los estándares jurídicos establecidos.

Mediante estos procedimientos, la FGR reitera su función en la investigación y persecución de delitos del fuero federal. La institución mantiene abiertos sus canales de comunicación e invita a la ciudadanía a colaborar a través de la denuncia. Se reciben reportes las 24 horas del día, los 365 días del año mediante el teléfono 6622-89-70-45 (Ventanilla Única de Atención) o a través del correo electrónico oficial vua.sonora@fgr.org.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR