Detenido en Durango: Golpeó a su hijo y amenazó con explotar un tanque de gas en su casa

Gómez Palacio, Durango.- En un hecho registrado el miércoles 26 de noviembre de 2025, un padre de familia fue detenido por agredir físicamente a su hijo y amenazar con explotar un tanque de gas en el interior de un domicilio de la colonia Francisco Zarco, ubicada en el municipio de Gómez Palacio, Durango. Fuentes policiales señalan que el llegó a la casa en estado de ebriedad y comenzó a golpear a su vástago con los puños cerrados en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con información recabada por el Siglo de Durango, el sospechoso fue identificado como Manuel 'N.', de 52 años de edad y con domicilio en el lugar de los hechos. Según el testimonio de la víctima, el sujeto comenzó a proferir insultos y la situación escaló rápidamente hasta las agresiones físicas. Fue en ese momento que una mujer, identificada como abuela del afectado y madre del detenido, intervino para defender al joven.

Ambos buscaron refugio en una de las habitaciones de la residencia; sin embargo, el agresor amenazó con explotar un tanque de gas si su hijo y madre no se salían de la propiedad. Los gritos alertaron a los vecinos del sector, mientras que la abuela paterna de la víctima consiguió solicitar apoyo de las autoridades a través de las líneas de emergencias del 9-1-1. Elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar y al notar la presencia policial, el sujeto intentó huir, pero finalmente fue capturado.

Tras ser asegurado, los uniformados trasladaron a Manuel 'N.' a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, en donde quedó a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público del fuero común en turno, por los delitos que le resulten. En tanto a la parte afectada, la mujer y su nieto deberán acudir ante la instancia en mención para interponer la denuncia correspondiente y se le dé seguimiento al caso.

En otro caso similar ocurrido el pasado domingo 26 de octubre del presente año en el municipio de Gómez Palacio, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Protección Ciudadana efectuó la detención de un hombre de 42 años, identificado como Miguel Ángel 'N.', señalado de cometer abuso sexual contra su hijastra menor de edad. Los hechos se registraron en un domicilio situado en la calle Ciruelos y avenida Oriente, de la colonia Urbivillas del Cedro.

Fuente: Tribuna del Yaqui