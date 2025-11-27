Detienen a tres hombres por violentar a tres mujeres en Hermosillo; le hallaron armas blancas

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo lograron la detención de tres individuos implicados en presuntos delitos de violencia familiar. Los hechos, ocurridos en dos puntos distintos del municipio requirieron la presencia de las fuerzas de seguridad pública para salvaguardar la integridad de las víctimas y asegurar armas punzocortantes utilizadas para la intimidación.

El primer suceso se reportó en la comisaría de Miguel Alemán. Elementos de la corporación municipal acudieron a un llamado de auxilio en un domicilio de la localidad, donde se efectuó el arresto de dos hombres identificados como Víctor Manuel 'N', de 28 años de edad, y Ramón 'N', de 38 años. Los señalamientos directos los hicieron dos mujeres, de 53 y 32 años respectivamente, quienes indicaron haber sido objeto de agresiones verbales y amenazas.

Durante el procedimiento de revisión en el lugar de los hechos, los agentes localizaron y aseguraron un arma blanca de unos 30 centímetros de longitud, compuesta por punta y filo, la cual fue incautada como evidencia material para la carpeta de investigación. Horas más tarde, alrededor de las 18:00 horas, se registró un segundo incidente en el entorno urbano, específicamente en la colonia Villa Verde, al norte de la capital sonorense.

En este caso, la alerta fue emitida por el padre de una familia, quien solicitó la presencia policial tras reportar que su hijo, Ariel Alejandro 'N', de 23 años, estaba agrediendo a su hermana de 18 años. Al arribar al sitio y controlar la situación, los oficiales incautaron un cuchillo de 23 centímetros que el sujeto portaba al momento de la detención. En ambos casos, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.

#Seguridad | No llegó muy lejos: Lo detienen mientras cargaba un motor robado al sur de Ciudad Obregón uD83DuDC64uD83CuDFCD?uD83DuDEA8https://t.co/sVQraO2602 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 28, 2025

Dicha instancia será la encargada de determinar su situación legal y dar seguimiento a las indagatorias correspondientes por los delitos de violencia familiar y portación de arma prohibida. Ante la reincidencia de estos sucesos, la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal reiteró la importancia de la cultura de la denuncia. La violencia en el entorno doméstico continúa siendo uno de los reportes con mayor incidencia en las líneas de emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui