Encuentran sin vida a menor de 16 años desaparecido en Hermosillo; habría sido 'levantado'

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de jueves 27 de noviembre de 2025, el colectivo Madres Buscadoras De Sonora confirmó la localización sin vida de Cristopher Misael González Acuña, un joven de 16 años de edad que se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado lunes 10 de noviembre del presente año en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Hasta el momento se desconocen los detalles detrás de la muerte del adolescente, descrito por las autoridades como una persona de piel morena y complexión delgada.

De acuerdo con una ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, Cristopher Misael fue visto por última vez en calles de la colonia Altares, situada en el sector sur de la capital sonorense. Con respecto a las señas particulares del hoy occiso, el organismo estatal indicó que presentaba un tatuaje en su antebrazo derecho, con una imagen similar a la de un dragón.

Madres Buscadoras De Sonora nos unimos a la pena que embarga a la familia Gonzales Acuña. ya que lamentablemente Misael fue localizado sin vida", se puede leer en la publicación que compartió el colectivo de madres buscadores en su página oficial de Facebook.

En el mensaje también se agradeció la cooperación por parte de la ciudadanía, la cual ayudó a difundir el caso y se mantuvo al pendiente de la situación. Asimismo, el grupo Madres Buscadoras De Sonora informó que la familia ya cuenta con el cuerpo de Cristopher Misael para poder llevar a cabo los respectivos servicios funerarios. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aún no se ha pronunciado al respecto.

Según datos extraoficiales recabados por medios locales, el joven fue privado ilegalmente de la libertad a unos metros de su domicilio por sujetos armados, aún sin identificar, y posteriormente los subieron a la fuerza a un vehículo para llevárselo con rumbo desconocido. Se espera que en las próximas horas exista un informe oficial por parte de las autoridades de Sonora, mientras las investigaciones mantienen su curso para esclarecer el fallecimiento de Cristopher Misael.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a CRISTOPHER MISAEL GONZALEZ ACUÑA.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/IcKpBFUn7n — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) November 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui