Enfrentamiento armado en Doctor Coss, Nuevo León, deja sin vida a un presunto delincuente

Doctor Coss, Nuevo León.- Un presunto delincuente abatido, otro detenido y el aseguramiento de un armamento fue el saldo de un enfrentamiento armado entre elementos de Fuerza Civil y presuntos integrantes de una célula delictiva registrado durante la tarde de este jueves 27 de noviembre de 2025 en el municipio de Doctor Coss, Nuevo León. Según un informe de las autoridades, los uniformados repelieron una agresión armada cuando realizaban labores de vigilancia en el sector.

De acuerdo con información proporcionada por N+, los policías se encontraban en medio de un despliegue estratégico como parte de labores de seguimiento en la zona, cuando detectaron un grupo armado que circulaba sobre la carretera a Hidalgo aproximadamente a un kilómetro de la cabecera municipal. Al momento de intentar acercarse hacia el convoy, los agentes fueron atacados a tiros, lo cual derivó en una persecución y en un intercambio de balas.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los elementos de Fuerza Civil resultó herido durante el operativo. La identidad de los agresores y el grupo delictivo al que podrían pertenecer se mantiene bajo investigación", detalló el medio anteriormente citado.

Un presunto delincuente fue abatido en un enfrentamiento de fuerza civil al norte del estado de Nuevo León, el mediodía del jueves.



La secretaria de seguridad informó que en labores de inteligencia Fuerza Civil realizó un despliegue estratégico en el municipio de Dr. Coss, donde… pic.twitter.com/pzzU05Tj61 — Ray Elizalde (@rayelizalder) November 27, 2025

Como resultado del operativo efectuado, uno de los agresores fue neutralizado y otro más logró ser capturado. Además, los efectivos de Fuerza Civil aseguraron armas largas, cargadores, munición y equipo táctico que presuntamente utilizaban los atacantes. Hasta el momento no se ha especificado la cantidad ni el tipo de armamento que se decomisó en el lugar, pero se espera que las autoridades de Nuevo León compartan un informe detallado del hecho.

Después de que concluyó el enfrentamiento armado, la Guardia Nacional (GN), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se trasladaron hacia el sitio para resguardar la zona y permitir el ingreso de peritos y agentes ministeriales. Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se encargó de las investigaciones correspondientes del caso, mientras que los indicios asegurados quedaron a disposición de la dependencia estatal.

uD83DuDEA8#AlertaADN



Efectivos de la Fuerza Civil repelieron una agresión en Doctor Coss, Nuevo León; reportan un presunto delincuente abatido y uno detenido, además del aseguramiento de armas y equipo táctico pic.twitter.com/3GfLtDww0N — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui