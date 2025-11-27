Feminicidio en Ciudad Obregón: Jonathan es condenado a 45 años de cárcel; asfixió a Mireya hasta matarla

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha logrado que se le imponga una pena de 45 años de cárcel a Jonathan Misael 'N' por el feminicidio de Mireya 'N', a quien con golpes y mediante asfixia le arrebató la vida en hechos que sucedieron en Ciudad Obregón. Las autoridades lograron que este trágico hecho no quedara impune; aquí los detalles.

Los hechos sucedieron el 26 de diciembre de 2023 en la colonia Las Misiones, sección Los Prados, de Ciudad Obregón, en un domicilio donde ambos vivían. Ahí Jonathan Misael 'N' atacó a Mireya 'N' y comenzó a golpearla para después comenzar a aplicar maniobras de asfixia. Las investigaciones realizadas por la FGJES señalan que el agresor obstruyó la respiración de la víctima mediante presión en cuello, boca y nariz, provocando su muerte por asfixia por estrangulamiento. Las autoridades pudieron comprobar que Jonathan Misael 'N' le arrebató la vida a Mireya 'N' por razones de género, esto sustentado en su relación de pareja, ya que hay antecedentes de violencia previa e incluso el sujeto mantuvo a la mujer incomunicada dentro del domicilio.

#Seguridad | Tragedia en Ciudad Obregón: Asesinan a joven de 17 años en Villa Bonita; regresaba de una fiesta con sus amigas uD83DuDEA8https://t.co/N9VD2KeNmp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 27, 2025

Ante esto, el juez le impuso una pena de 45 años de prisión y también ordenó el pago de una multa por 207 mil 480 pesos, al considerar plenamente acreditada la conducta criminal ejercida por el sentenciado contra la víctima. La condena se logró gracias a peritajes forenses, análisis criminalísticos, evidencia física y testimonios que fueron integrados a la carpeta de investigación realizada por agentes del Ministerio Público y personas de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC); todo lo anterior permitió acreditar de forma contundente la responsabilidad penal del imputado.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso con las víctimas de violencia feminicida y garantizó que ninguna agresión quedará impune. "Fortaleciendo la procuración de justicia con perspectiva de género para proteger la vida y dignidad de todas las mujeres sonorenses", indicó la dependencia mediante el boletín compartido a los medios de comunicación.

Jonathan es condenado a 45 años de cárcel; asfixició a Mireya hasta matarla

Fuente: Tribuna del Yaqui