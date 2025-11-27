FUERTE VIDEO: Camión en refrescos se impacta contra vivienda en la CDMX; reportan 4 víctimas

Ciudad de México.- La noche de este miércoles 26 de noviembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia La Mexicana, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que se reportara un fatal accidente: un camión repartidor que perdió el control al descender por una pendiente conocida por su peligrosidad y colisionó contra una vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, miércoles 26 de noviembre, alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, cuando un camión cargado con refrescos, de la marca 'Jarritos' que intentaba bajar por el tramo inclinado de la calle Paso Florentino, zona a la que los vecinos han apodado desde hace años como "la bajada del diablo" debido al número de incidentes registrados.

#PorSiTeLoPerdisteuD83DuDD34I Camión de refrescos ‘#Jarritos’ perdió el control en la ‘Bajada del Diablo’ y se impactó contra viviendas, sobre la calle Paso Florentino, en la colonia La Mexicana, alcaldía Álvaro Obregón, #CDMX.pic.twitter.com/fDFto3vOhI — Josue Aguilar (@josuealeexis) November 27, 2025

Durante el descenso, la pesada unidad comenzó a patinar sobre el pavimento húmedo, lo que impidió al conductor frenar a tiempo. En segundos, el camión se desvió de su trayectoria, se impactó contra un domicilio y terminó volcado frente a la vivienda. Habitantes del lugar captaron el momento en video, imágenes que rápidamente circularon en redes sociales y desataron una serie de críticas a la alcaldía y al Gobierno de CDMX.

Tras el impacto, varios vecinos se acercaron para auxiliar al conductor y verificar que no hubiera personas atrapadas. Minutos después, arribaron a la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de Protección Civil y servicios de emergencia, quienes acordonaron la zona, valoraron daños y realizaron maniobras para estabilizar el camión.

uD83DuDD34 Camión de refrescos se desliza sin control en la ‘Bajada del Diablo’ hasta impactar contra viviendas



Ocurrió sobre la calle Paso Florentino, en la colonia La Mexicana, alcaldía Álvaro Obregón, CdMx. Aquí se encuentra una pronunciada cuesta causante de varios accidentes… pic.twitter.com/9BUT9F3YTL — Milenio (@Milenio) November 27, 2025

De acuerdo con autoridades locales, no se reportaron personas heridas en un primer momento, aunque más tarde se confirmó que tres personas —de 85, 78 y 35 años— fueron atendidas por lesiones relacionadas con el accidente, además de un hombre de 25 años que presentó golpes múltiples.

Equipos especializados también realizaron acciones de mitigación debido al derrame de aceite provocado por la volcadura, además de revisar la estructura del domicilio afectado para descartar un riesgo mayor. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre el siniestro.

