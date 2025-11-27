Homicidio de Carlos Manzo: Vinculan a proceso al 'Licenciado' y a escoltas del alcalde de Uruapan

Morelia, Michoacán.- Este jueves 27 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGE) logró un paso clave en las investigaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, en Día de Muertos.

Tras más de 18 horas de audiencia de continuación, el juez de control Luis Fernando Díaz Parra determinó vincular a proceso a Jorge Armando 'N', alias El Licenciado, y a siete escoltas que formaban parte del equipo de seguridad del presidente municipal. Las autoridades atribuyen a todos ellos el delito de homicidio calificado en comisión por omisión, además de presunta participación directa o indirecta en la planeación del crimen.

Vinculan a proceso al 'Licenciado'. Foto: FGE de Michoacán

Asesinato de Carlos Manzo: Escoltas permanecerán recluidos en Mil Cumbres

Como parte de las medidas cautelares, los siete escoltas fueron enviados al penal de Mil Cumbres, en la ciudad de Morelia, donde deberán permanecer bajo prisión preventiva oficiosa mientras avanza la investigación complementaria. En una audiencia previa, realizada el 22 de noviembre, el Ministerio Público expuso que la orden para ejecutar al alcalde habría sido emitida por líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes presuntamente ofrecieron dos millones de pesos para consumar el ataque.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó además que uno de los miembros del círculo de seguridad de Manzo continúa prófugo, por lo que la indagatoria se amplió a todo el equipo que lo acompañaba.

¿Quién es 'El Licenciado' y qué papel jugó en el crimen?

De acuerdo con la FGE de Michoacán, Jorge Armando 'N' fungía como operador del grupo criminal implicado en el homicidio del alcalde y es señalado como autor intelectual del ataque. Su detención ocurrió el pasado martes18 de noviembre, en el barrio de San Juan, en el centro de Morelia, tras un operativo donde se aseguraron teléfonos, droga, un arma corta y un vehículo Nissan Sentra.

Actualmente, 'El Licenciado' se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en Almoloya, Estado de México (Edomex). El análisis de mensajes, llamadas y videos permitió trazar la estructura de la célula criminal y su coordinación para atacar al alcalde incluso cuando éste se encontraba en un evento público.

Los presuntos cómplices y su participación

Según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la operación fue coordinada a través de un grupo de mensajería donde participaban:

Ramiro 'N', señalado como coordinador en campo.

Víctor Manuel 'N', presunto agresor material y abatido tras el ataque.

Fernando Josué 'N', quien acompañó al tirador antes del crimen.

Un cuarto implicado aún no identificado públicamente, encontrado sin vida el 10 de noviembre. Todos ellos habrían actuado bajo la presión e instrucciones directas de 'El Licenciado'.

¿Qué se sabe del ataque contra Carlos Manzo?

El asesinato ocurrió la noche del 1 de noviembre, alrededor de las 20:10 horas, en plena celebración del Festival del Día de Muertos en Uruapan. El alcalde recibió al menos seis impactos de bala mientras convivía con asistentes en la plaza principal. Uno de los agresores murió en el lugar y otros dos sujetos fueron detenidos. Manzo fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida horas más tarde.

La Fiscalía de Michoacán identificó al presunto tirador como Víctor Manuel 'N', un joven de 17 años presuntamente reclutado por el CJNG y cuya desaparición fue reportada una semana antes del atentado.

Fuente: Tribuna del Yaqui