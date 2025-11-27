Imparable la violencia en Culiacán: Grupo armado asesina a un hombre y 'levanta' a su pareja

Culiacán, Sinaloa.- Durante los primeros minutos de este jueves 27 de noviembre de 2025 se registró la ejecución a balazos de un hombre y la privación ilegal de la libertad de una mujer en calles de la sindicatura de Aguaruto, ubicada al poniente de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes señalan que las víctimas transitaban a bordo de una camioneta de la marca Datsun, color blanco y modelo viejo, la cual estaba cargada con chatarra.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el sujeto asesinado respondía al nombre de Benigno 'N.', tenía entre 45 a 50 años de edad y domicilio en la comunidad de San Manuel, perteneciente a la mencionada sindicatura. Versiones preliminares indican que la fémina fue identificada como Laura 'N.', de aproximadamente 45 años y pareja sentimental del fallecido, quien fue 'levantada' en el lugar de los hechos.

Los datos precisan que alrededor de las 00:05 horas una llamada anónima alertó a las líneas de emergencias del 911 sobre disparos en dicha colonia. Al asomarse, vecinos localizaron al hombre ya sin vida frente a la camioneta Datsun de redilas de modelo viejo", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

Trascendió que la pareja fue interceptada por sujetos armados en la esquina de las calles Juan M. Zambada y Río Quelite, en la colonia 20 de Noviembre. Fue en ese momento que privaron de la vida al masculino, mientras que con lujo de violencia se llevaron a la mujer a bordo de un vehículo desconocido. Se dijo que la femenina era de complexión robusta y estatura alta, además de que vestía una playera blanca con gris y pantalón de mezclilla azul.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al llamado y, tras confirmar el reporte, acordonaron el perímetro con cinta amarilla. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes en el sitio y, una vez culminadas las pesquisas, el cuerpo del hombre fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

