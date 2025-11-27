José Luis asesinó a su propia pareja e intentó ocultar el cuerpo; fue capturado en Edomex

Tejupilco, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre el avance en el proceso penal relacionado con un caso de feminicidio ocurrido recientemente en el municipio de Tejupilco. Tras presentar las pruebas correspondientes, la institución consiguió que un juez con sede en el distrito judicial de Valle de Bravo dictara auto de vinculación a proceso en contra de José Luis 'N' por su presunta responsabilidad en este ilícito.

Los hechos que integran la carpeta de investigación se remontan a los últimos días del mes de agosto del presente año. De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía estatal, se estableció que entre el 30 y el 31 de agosto, la víctima y el imputado, quienes presuntamente sostenían una relación sentimental, se encontraban juntos en la vía pública, específicamente sobre la calle Dalias, en la colonia Las Rosas, perteneciente a la cabecera municipal de Tejupilco.

Según las autoridades ministeriales, ambos se trasladaron desde ese punto hacia un sitio aún no especificado. Fue en ese lapso cuando José Luis 'N' habría perpetrado una agresión física en contra de la mujer, causándole lesiones que derivaron en su fallecimiento. Posteriormente, con el objetivo de ocultar el crimen, el cuerpo de la víctima fue trasladado y abandonado a la altura del kilómetro 4.6 de la carretera Tejupilco - Amatepec, en las inmediaciones de la comunidad de Zacatepec.

El hallazgo del cuerpo se reportó el pasado 5 de septiembre, momento en el cual la Fiscalía mexiquense activó los protocolos correspondientes para el levantamiento de evidencias y el inicio de las pesquisas. Las labores de inteligencia y trabajo de campo permitieron identificar a José Luis 'N' como el probable interviniente en los hechos, lo que facultó al Ministerio Público para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión en su contra.

Una vez ejecutado el mandamiento judicial por parte de la Policía de Investigación, el detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, quedando a disposición del órgano jurisdiccional. Durante la audiencia, el juez analizó los datos aportados y dictó vinculación a proceso contra José Luis 'N'. Como medidas cautelares, la autoridad estableció prisión preventiva justificada para el imputado y fijó un plazo de 2 meses y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

