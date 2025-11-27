La tenía amenazada: Arrestan a sujeto que quemó la ropa y medicinas de su madre en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este jueves que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jesús 'N', de 30 años de edad, tras acreditarse su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar. La parte agraviada es una mujer de 57 años, identificada como Gloria 'N', madre del imputado, quien fue víctima de agresiones en el municipio de Navojoa.

El procedimiento judicial inició tras la ejecución de una orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y, tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, determinó imponerle prisión preventiva justificada, para salvaguardar la integridad de la víctima, dado el historial de conductas agresivas del acusado.

La carpeta de investigación, documenta una escalada de violencia ocurrida en el domicilio compartido por ambos, situado en la localidad de Los Buayums, en la comisaría de Bacabachi. Las autoridades destacan tres episodios que sustentan la acusación y evidencian el riesgo en el que se encontraba la afectada. El primer incidente documentado tuvo lugar el pasado 31 de agosto, cuando Jesús 'N' arribó a la vivienda con una conducta hostil.

También lanzo insultos y amenazas de muerte dirigidas hacia los habitantes del inmueble. Estas acciones provocaron una afectación psicoemocional en la víctima, alterando la paz del entorno familiar. La violencia continuó el 6 de noviembre, fecha en la que el imputado regresó a la casa. En esta ocasión, las agresiones verbales escalaron a violencia patrimonial, ya que el sujeto procedió a quemar diversas prendas de vestir propiedad de su madre.

Este acto fue clasificado no solo como una agresión psicológica, sino como un daño directo a los bienes de la víctima. El tercer evento, registrado el 12 de noviembre, denota un mayor nivel de riesgo para la salud de la afectada. En dicha fecha, Jesús 'N' ingresó nuevamente al lugar y se dirigió al área de la cocina. Aprovechando que una hornilla se encontraba encendida, arrojó al fuego los medicamentos que su madre requería para su tratamiento médico.

FGJES obtiene vinculación a proceso de sujeto por violencia familiar en perjuicio de su madre en Navojoa



Navojoa, Sonora; 27 de noviembre de 2025.- Un Juez de Control decretó la vinculación a proceso de Jesús “N”, de 30 años, por el delito de violencia familiar en agravio de… pic.twitter.com/E0glllqLyj — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 27, 2025

Este acto dejó a la víctima en un estado de vulnerabilidad física al privarla de sus insumos de salud, además de perpetuar el daño emocional y patrimonial. Con base en las pruebas expuestas por la Fiscalía de Sonora, el juez de control formalizó el proceso penal y estableció un plazo para el cierre de la investigación complementaria. Durante este tiempo, Jesús 'N' permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora