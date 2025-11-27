Localizan a hombre ejecutado a balazos en supuesto 'tiradero' de droga al sur de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este jueves 27 de noviembre se localizó a un hombre asesinado a balazos en un domicilio de la colonia Villa Hermosa, ubicada al sur de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con un informe preliminar, trascendió que se trata de un masculino, de entre 40 y 50 años de edad, quien presentaba lesiones producidas por arma de fuego al momento de ser encontrado en el citado lugar.

Según datos extraoficiales recabados por medios locales, el ataque armado se habría registrado al menos cinco horas antes del hallazgo del cuerpo, incluso vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego durante la madrugada de este jueves. El cuerpo se encontraba en un inmueble situado en las calles Paloma y Labradores, del mencionado asentamiento humano, en donde se halló una funda para arma corta e indicios balísticos.

Tras recibir el reporte a través de las líneas de emergencias, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se movilizaron hacia la ubicación. A su llegada, los uniformados constataron la presencia del cuerpo sin vida, además de tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados. Testigos señalaron que el sitio donde ultimaron a la víctima era utilizado como punto de venta de droga.

Créditos: El Sol de Hermosillo

Extraoficialmente se reportó que el individuo fallecido respondía al nombre de Martín 'N.' y tenía 53 años, aunque esta información no ha sido corroborada por ninguna autoridad municipal o estatal hasta el momento. Una vez confirmado el hallazgo, el área quedó acordonada con cinta amarilla y se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por lo que personal pericial e investigador se encargaron de las diligencias correspondientes.

Después de que concluyeron las pesquisas de ley, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las respectivas pruebas forenses y quedará a la espera de ser identificado legalmente, para posteriormente ser entregado a sus familiares. Por su parte, la Fiscalía de Sonora se encargará de llevar a cabo la investigación complementaria para esclarecer los hechos.

Un ejecutado más en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui