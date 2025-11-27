Movilización en Mazatlán: Detonan explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana

Mazatlán, Sinaloa.- La noche de este jueves 27 de noviembre, las autoridades de seguridad del municipio de Mazatlán, Sinaloa, confirmaron la detonación de un artefacto explosivo al interior del estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana. El suceso, ocurrido aproximadamente a las 18:50 horas, provocó una intensa movilización de corporaciones de los tres niveles de Gobierno, aunque no hay registro de personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), el atentado tuvo lugar en las instalaciones ubicadas en la colonia Huertos Familiares, frente al fraccionamiento Villas del Rey y a escasos metros del Libramiento Luis Donaldo Colosio. En este complejo administrativo se concentran las oficinas operativas de la propia Secretaría, así como las direcciones de Tránsito y Protección Civil.

El estruendo, que fue escuchado en diversas zonas aledañas de la ciudad, fue provocado por lo que las autoridades han identificado como un artefacto de fabricación casera. El dispositivo detonó a unos 25 metros de la carpeta asfáltica del libramiento, impactando directamente contra el parque vehicular de la corporación. Como resultado de la explosión, se contabilizaron daños materiales en cuatro patrullas.

Dichas unidades se encontraban estacionadas en el perímetro, sin que la infraestructura del edificio principal sufriera afectaciones mayores. Inmediatamente después del estallido, se activaron los protocolos de emergencia. Elementos de la Policía Municipal, actuando como primeros respondientes, aseguraron la zona para descartar riesgos adicionales. Minutos más tarde, arribaron al sitio autoridades militares y policiales para reforzar el perímetro.

Imágenes de los daños materiales en cuatro vehículos y la movilización de cuerpos de seguridad tras la detonación de un #artefactoexplosivo en el estacionamiento de la #SSPMazatlán.

En el lugar estuvieron presentes efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De manera preventiva, también se presentaron cuerpos de auxilio, incluyendo personal de Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, sin embargo, su intervención médica no fue requerida, ya que al parecer no hubo heridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui